Primátorovi Turčianskych Teplíc hrozí väzenie

Ilustračná snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Turčianske Teplice 18. mája (TASR) - Primátorovi Turčianskych Teplíc Igorovi H. hrozí väzenie. Dôvodom je vyrubenie dane z ubytovania miestnym kúpeľom za rok 2012, čo malo byť v rozpore s vtedajšími zákonmi i rozhodnutiami súdov.Primátor je obvinený z obzvlášť závažného zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa v štádiu pokusu, prokurátor Okresnej prokuratúry Martin už na neho podal obžalobu, o ktorej bude rozhodovať Okresný súd v Martine, uviedol pre TASR hovorca Krajskej prokuratúry v Žiline Milan Cisarik.Ako verejný činiteľ mal primátor vynucovať od Slovenských liečebných kúpeľov Turčianske Teplice, a.s. zaplatenie rozdielu na dani z ubytovania vo výške 166.645 eur za rok 2012. Vyrubením dane z ubytovania vo februári minulého roka tak mal podľa prokuratúry spôsobiť kúpeľom škodu v rovnakej výške a súčasne tak zadovážiť mestu neoprávnený prospech. To malo byť v rozpore s viacerými vtedy platnými zákonmi, ako i rozhodnutím Krajského súdu v Žiline i uznesením Najvyššieho súdu SR. Z ich rozhodnutí vyplývalo, že kúpele nie sú vždy platiteľom dane za ubytovanie v zmysle zákona o miestnych daniach.uviedol pre TASR primátor.Pripomenul i rozsudky súdov v prípade kúpeľov v Sklených Tepliciach, ktoré rozhodli odlišne. Krajský, Najvyšší i Ústavný súd sa stotožnili, že žalobca, ktorým boli Kúpele Sklené Teplice, spĺňa podmienky, aby bol považovaný za platiteľa dane za ubytovanie." argumentoval.Napriek rozhodnutiu súdu v prípade Slovenských liečebných kúpeľov a.s. podľa primátora neprestal platiť zákon o miestnych daniach, ktorý v rokoch 2012 až 2014 platil na území celej Slovenskej republiky a súd ho svojím rozhodnutím nezrušil.doplnil.Teplický primátor celú kauzu ohľadom trestného stíhania považuje za pokus kúpeľov o jeho diskreditáciu pred komunálnymi voľbami, ide tiež podľa neho o ďalší dôkaz zlyhávania spravodlivosti a rozkladu právneho štátu. Poukázal i na prípad na východe Slovenska, kde prokurátor obvinil z prečinu nezaplatenia dane miestne kúpele za to, že nezaplatili daň za ubytovne.dodal.reagovalo Predstavenstvo spoločnosti Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s.Kúpele po zmene zákona v roku 2014 daň z ubytovania mestu platia.