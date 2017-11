Princ Charles navštívil Malajziu a prezrel si múzeum islamského umenia

Princ CHarles počas návštevy Malajzie. 3. novembra 2017 Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kuala Lumpur 3. novembra (TASR) - Prehliadkou múzea islamského umenia a stretnutím so študentmi v rámci Spoločenstva národov (Commonwealthu) začal v piatok svoju prvú návštevu Malajzie britský princ Charles, informovala agentúra AP.Vo svojom prejave v múzeu islamskej kultúry v malajzijskom Kuala Lumpure princ z Walesu povedal, žeCharles rovnako navštívil areál Nottinghamskej univerzity v malajzijskom štáte Selangor, kde sa zúčastnil na mládežníckom summite krajín Commonwealthu a rozprával sa so študentmi z daného regiónu.Spoločne s manželkou Camillou majú na programe aj stretnutie s malajzijským premiérom Najibom Razakom, následne budú prítomní na slávnostnej večeri pri príležitosti 60. výročia nadviazania diplomatických stykov Malajzie so Spojeným kráľovstvom.Princ Charles s manželkou Camillou začali svoju 11-dňovú ázijskú cestu návštevou Singapuru a Bruneja. Ich poslednou zastávkou bude India.