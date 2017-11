Princ Edward sa stretol s Kiskom, dnes navštívi bratislavské gymnázium

Na snímke britský princ Edward, gróf z Wessexu (uprostred hore) počas slávnostného odovzdávania Medzinárodnych cien vojvodu z Edinburghu (DofE) v historickej budove Národnej rady Slovenskej republiky v Bratislave 2. novembra 2017. Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

Bratislava 3. novembra (TASR) - Na Slovensku je od štvrtka vôbec po prvý raz princ Edward. Najmladší syn britskej kráľovnej Alžbety II. a princa Philipa sa vo štvrtok zúčastnil na slávnostnom odovzdávaní Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu (DofE), ktorú si v Bratislave prevzalo dovedna 53 mladých Slovákov.Edward im cenu priamo neudelil, keďže členovia britskej kráľovskej rodiny odovzdávajú výlučne zlaté ocenenia, pričom na Slovensku dosiaľ laureáti získali len strieborné a bronzové.Na slávnostnom podujatí princ venoval účastníkom krátky príhovor, v ktorom si zaspomínal aj na to, ako on sám splnil požadované úlohy a získal toto prestížne ocenenie. Žartom podotkol, že to boloEdward vyzdvihol najmä dobrodružnú expedíciu v horách. Tú si podľa vlastných slov vybral preto, aby nemusel chodiť na povinné aškolské výlety do Škótska.Ocenených mladých ľudí princ ďalej vyzval, aby vo svojom úsilí vytrvali a vyzdvihol prácu všetkých, ktorí im pomáhajú. Laureátom síce gróf z Wessexu ceny priamo neodovzdal, osobne sa však so všetkými po skončení ceremónie stretol a krátko pozhováral.Z odovzdávania cien zamieril princ na exkluzívnu diskusiu so slovenským prezidentom Andrejom Kiskom, ktorú zorganizovala Národná kancelária DofE na Slovensku. Spoločne hľadali odpovede na otázku, prečo je dôležité, aby elity z biznisu podporovali mladých.TASR o tom informovala komunikačná manažérka kancelárie DofE na Slovensku Andrea Vrbovská. Dodala, že Edward sa v piatok na jednom z bratislavských gymnázií stretne s učiteľmi a študentmi zapojenými do programu DofE.Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu je vzdelávací program pre mladých ľudí vo veku 14 až 24 rokov, ktorého cieľom je poskytnúť im šancu rozvíjať svoje schopnosti, naplniť svoj potenciál a uspieť v živote. Pred 61 rokmi ho založil princ Philip, manžel britskej kráľovnej, ktorý je dodnes jeho patrónom.Princ Edward je jedným z ôsmich miliónov ľudí, ktorí sa do tohto programu od roku 1956 zapojili. Je držiteľom najnáročnejšej - zlatej - ceny, na ktorej sa pracuje minimálne rok a pol. Momentálne je predsedom správnej rady Medzinárodnej nadácie DofE.Na Slovensko princ prišiel na pozvanie Národnej kancelárie DofE na Slovensku. Kancelária, ktorá funguje od roku 2015, sa vďaka úspešnému štartu i rastu vlani umiestnila medzi troma najrýchlejšie rastúcimi kanceláriami na svete a bola vybraná ako prípadová štúdia do Výročnej správy Londýnskej nadácie.