Princ Edward sa stretol so študentmi a ukončil návštevu Slovenska

Na snímke britský princ Edward, gróf z Wessexu (uprostred hore) počas slávnostného odovzdávania Medzinárodnych cien vojvodu z Edinburghu (DofE) v historickej budove Národnej rady Slovenskej republiky v Bratislave 2. novembra 2017. Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

Bratislava 3. novembra (TASR) - Princ Edward sa v piatok stretol so študentmi z celého Slovenska na bratislavskom Gymnáziu Jura Hronca. Išlo o mladých účastníkov rozvojového programu DofE. Člen britskej kráľovskej rodiny bol od štvrtka (2.11.) na svojej prvej návšteve Slovenska. Po návšteve školy odletel do Londýna.Študenti, ktorí rozvíjajú svoj talent, športujú, pomáhajú druhým v rámci Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu (DofE) tak zažili unikátne stretnutie s členom kráľovskej rodiny. Syn kráľovnej Alžbety II. a princa Philipa sa prihovoril skoro stovke mladých. Tí si pre neho pripravili prezentáciu svojich aktivít, fotky z dobrodružných výprav a či ukážku ľudového tanca. Darovali mu napríklad aj knižku o Košiciach a vlastnoručne maľované obrazy.Aj Princ Edward si program v mladosti vyskúšal, v súčasnosti je predsedom Správnej rady Medzinárodnej nadácie ceny vojvodu z Edinburghu.vysvetľuje vplyv DofE Marián Zachar, riaditeľ Národnej kancelárie na Slovensku.Práve Gymnázium Jura Hronca, ktoré Princ Edward navštívil, má desiatky účastníkov v programe a je jedným z najväčších miestnych centier na Slovensku.uviedla Renáta Karácsonyová, riaditeľka gymnázia.Po návšteve školy princ Edward ukončil prvú návštevu Slovenska a odletel do Londýna. Hlavným cieľom jeho návštevy bola podpora mladých absolventov a účastníkov DofE. Zúčastnil sa aj na slávnostnej ceremónii, kde si ocenenie prebrali mladí Slováci. Stretol sa aj s prezidentom Andrejom Kiskom a DofE podporovateľmi z biznisu.TASR informácie poskytla komunikačná manažérka kancelárie DofE na Slovensku Andrea Vrbovská.