Princ Harry a Meghan Markleová prišli na verejné podujatie ako pár

Toronto 26. septembra (TASR) - Britský princ Harry so svojou priateľkou americkou herečkou Meghan Markleovou navštívili v pondelok spoločne ako pár dobročinné športové podujatie pre zranených veteránov v kanadskom Toronte.Harry a Meghan si prišli ruka v ruke pozrieť tenisový zápas vozíčkarov medzi Austráliou a Novým Zélandom v rámci hier Invictus Games (Hry neporazených), ktoré princ Harry organizuje pre vojnových veteránov a na ich podporu.Ako uviedla agentúra AP, Markleová dokonca urobila narážku na blížiacu sa svadbu s Harrym. Tridsaťšesťročná hviezda amerického seriálu nedávno pre časopis Vanity Fair povedala, že s Harrym sú do seba zamilovaní.Tridsaťtriročný princ je vo vzťahu s Markleovou od vlaňajška. Dvojicu na verejnosti fotografovali už mnohokrát. V pondelok sa ale zúčastnili na akcii prvýkrát spoločne ako pár.Po zápase sa približne polhodinu rozprávali so športovcami a potom držiac sa za ruky odišli.Medzinárodné športové podujatie Invictus Games je Harryho projektom, ktoré začal organizovať po skúsenostiach získaných na misii v Afganistane. Cieľom je pomôcť zraneným a chorým členom armády a ich rodinám. Na prebiehajúcom treťom ročníku sa zúčastňuje zhruba 550 športovcov zo 17 krajín.