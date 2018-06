Princ William pricestoval na návštevu Izraela a palestínskych území

Britský princ William prichádza na letisko v Tel Avive, Izrael, 25. júna 2018 Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Tel Aviv 25. júna (TASR) - Britský princ William pricestoval v pondelok do Izraela. Ide o prvú oficiálnu návštevu člena britskej kráľovskej rodiny vo Svätej zemi, informuje agentúra Reuters. Williamovo lietadlo pristálo na Letisku Bena Guriona pri Tel Avive. Počas štvordňového pobytu ho čaká návšteva Jeruzalema i okupovaných palestínskych území.V Izraeli nebol doteraz na oficiálnej návšteve žiadny člen britskej kráľovskej rodiny, pretože Británia považuje obsadenie palestínskych území za ilegálne. Williamov otec, princ Charles, sa síce v roku 2016 zúčastnil na pohrebe bývalého izraelského prezidenta Šimona Peresa, ale bol tam ako súkromná osoba. Williama prijme i premiér Benjamin Netanjahu.William (36), druhý v následníckej línii na britský trón, si v Jeruzaleme prezrie posvätné miesta a navštívi pamätník Jad va-šem. Princov hovorca zdôraznil, že Williamova cesta po Blízkom východe nemá politický charakter - rovnako ako ani ostatné zahraničné cesty členov britskej kráľovskej rodiny.William zamieri aj do Rámalláhu, kde sa stretne s palestínskym prezidentom Mahmúdom Abbásom.Jeho návšteva židovského štátu prichádza krátko po 70. výročí jeho nezávislosti a zároveň na pozadí vlny násilia na hraniciach s pásmom Gazy, kde došlo nedávno k raketovým útokom palestínskych militantov a izraelským náletom. Williama nesprevádza jeho manželka Catherine, ktorá v apríli porodila ich tretie dieťa.Princova cesta sa koná z iniciatívy britskej vlády, ktorá dosiaľ zastávala politiku vylučujúcu oficiálnu kráľovskú návštevu, pokiaľ sa nevyrieši dlhodobý izraelsko-palestínsky konflikt.Británia sa zmocnila Palestíny od bývalej Osmanskej ríše v roku 1917 počas prvej svetovej vojny a spravovala toto územie pod medzinárodným mandátom do roku 1948. Stiahla sa len deň predtým, ako Izrael vyhlásil suverenitu.William odštartoval svoju päťdňovú cestu po Blízkom východe v nedeľu v Jordánsku, kde ho v hlavnom meste Ammán privítal jordánsky korunný princ Husajn, syn kráľa Abdalláha II. V pondelok tam ešte navštívil rímske ruiny v lokalite Džaraš na severe krajiny a zvítal sa s mladými sýrskymi utečencami a britskými vojakmi umiestnenými v Jordánsku.