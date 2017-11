Princíp nedeliteľnosti spoločnej nehnuteľnosti by mala zmeniť novela

Ilustračné foto Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Bratislava 1. novembra (TASR) - Princíp nedeliteľnosti spoločnej nehnuteľnosti by sa v novele zákona o pozemkových spoločenstvách mal odstrániť. Vyplýva to z návrhu novely zákona z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, ktorým by sa v najbližšom období mala zaoberať vláda.