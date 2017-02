Prioritami Kežmaroku sú pracovné miesta a prestavba štadióna

Kežmarský hrad Foto: TASR Foto: TASR

Kežmarok 7. februára (TASR) – Prioritami mesta Kežmarok je v tomto roku najmä rekonštrukcia zimného štadióna, ktorý bude mať podobu multifunkčnej haly, prestavba mestského kúpaliska a vytváranie voľných pracovných miest. Ako uviedol primátor Kežmarku Ján Ferenčák, pracovné miesta sa budú vytvárať v spolupráci so zamestnávateľmi a novými investormi.povedal Ferenčák. V roku 2016 sa v meste rozhodla rozšíriť svoju pôsobnosť firma Hengstler, s.r.o. Táto investícia podľa neho zastabilizuje prácu pre 300 ľudí a zároveň vytvorí ďalších zhruba 50 - 70 nových pracovných miest.priblížil.Na jar sa začne s prestavbou zimného štadióna, ktorý bude slúžiť ako multifunkčná hala. Projektová dokumentácia je hotová, v nasledujúcich dňoch by sa mala začať súťaž na dodávateľa prác. Oproti pôvodným plánom budú pozmenené rozmery ľadovej plochy, a to z pôvodných 27 x 60 metrov na 26 x 61 metrov, čím nadobudnú charakter plochy typickej pre kanadsko-americký štýl hokeja. Zrekonštruovaný by mal byť do konca roka za približne dva milióny eur.informoval primátor. Ferenčák uviedol, že v lete by malo byť kúpalisko v prevádzke, pričom bazény by mali byť naplnené slanou morskou vodou. Jeho súčasťou budú dva bazény, veľký a detský. Vybudované bude na ulici Biela voda, a to na mieste niekdajšieho kúpaliska, ktoré bolo pred viac ako desiatimi rokmi zatvorené.Podpísané je tiež pokračovanie výstavby druhej etapy cyklochodníkov. Malo by ísť o prepojenie s centrom mesta, na tento zámer je vyčlenených viac ako 643.000 eur. Plánujú zriadiťpre psov. Budú sa stavať ďalšie byty pre mladé rodiny, radnica počíta so sumou 1.044.900 eur.vysvetlil primátor. V tomto roku sa bude pokračovať aj v obnove kežmarského hradu, ktorá sa začala v roku 2016. Hlavným zámerom je odvlhčenie kultúrnej pamiatky. Na Hlavnom námestí plánujú otvorenie projektového centra.Radnica počíta aj s úpravami miestnych komunikácií vo výške 290.000 eur, opravami chodníkov za 224.000 eur a s obnovou parkovísk na ulici Pod lesom. Na sídlisku Sever mesto plánuje výmenu mosta. Na tento zámer je vyčlenených 341.000 eur. Na rekonštrukciu a rozšírenie kapacity Materskej školy na Možiarskej ulici by malo ísť 300.000 eur. V meste budú pokračovať aj v rekonštrukcii zariadenia pre seniorov i opatrovateľskej služby na ulici Vyšný Mlyn za 280.000 eur.