Prioritou EIB sú investície do konkurencieschopnosti, tvrdí V. Hudák

Štrbské Pleso 28. októbra (TASR) – Kým v prvých rokoch po kríze bol dôraz na proticyklické opatrenia podporujúce rast ekonomík, v súčasných dobrých ekonomických časoch vidí Európska investičná banka (EIB) ako svoju prioritu financovať tzv. štrukturálne medzery. Teda venovať sa oblastiam, ktoré by zlepšili konkurencieschopnosť krajín.priblížil v sobotu počas medzinárodnej konferencie GLOBSEC Tatra Summit 2017 viceprezident EIB Vazil Hudák.Za problém v regióne strednej Európy banka považuje skutočnosť, že sa výrazne spomalil proces konvergencie, teda zbližovania ekonomickej úrovne krajín západnej a strednej a východnej Európy.upozornil Hudák.Nedostatok pozornosti sa podľa neho venuje napríklad oblasti školstva či zdravotnej infraštruktúry. Ide o opatrenia, ktoré nie sú úplne populárne a prinášajú výsledky až po rokoch. Nie je teda politicky jednoduché ich presadiť.doplnil viceprezident EIB.Ďalšou výzvou je obmedzenie kapacity rozpočtu EÚ po roku 2020. Podľa Hudáka je jasné, že v ňom bude menej peňazí ako v súčasnosti. Jedným z dôvodov je brexit, čistí prispievatelia tiež nie sú pripravení prispievať toľko ako v minulosti.vymenoval.Z pohľadu EIB je do budúcnosti potrebné popri jednorazových grantoch viac využívať tzv. finančné nástroje, ktoré sú návratnou formou pomoci a umožňujú vyčlenené peniaze používať opakovane. Dôležité je tiež zapájať do investícií súkromný sektor.Ako konkrétny príklad spomenul aktuálnu iniciatívu v oblasti Smart Cities, kde je podľa Hudáka dôležitým partnerom aj Slovensko. "V súčasnosti pracujeme na vytvorení investičnej platformy pre Slovensko, ktorá by dokázala aj s prispením EIB financovať takéto projekty. Mali by sme čoskoro spustiť štúdiu, ktorá bude analyzovať tie projekty Smart Cities, ktoré sú už vytvorené, alebo sa tvoria. Budeme mať poradenské nástroje, ktoré pomôžu mestám v strednej Európe vytvárať takéto projekty pre inteligentné mestá a regióny," doplnil viceprezident EIB.vjo