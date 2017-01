Prioritou EÚ pri rokovaní o brexite musí byť udržať blok pohromade

Na archívnej snímke z 29. januára 2016 sú vlajky Európskej únie a vlajka Británie pred sídlom EÚ v Bruseli. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 11. januára (TASR) - Hlavnou prioritou zvyšných 27 štátov Európskej únie (EÚ) pri rokovaní o brexite musí byť udržať blok pohromade. Uviedli to nemeckí sociálni demokrati (SPD), menší koaličný partner kancelárky Angely Merkelovej.SPD upozornila, že EÚ nemôže dovoliť, aby bola akýmsi jedálnym lístkom, z ktorého si každý bude vyberať, čo mu vyhovuje. To by totiž viedlo k neodhadnuteľnému domino efektu a ten by ohrozil jednotu únie.V dokumente s názvom Posilnenie súdržnosti Európskej únie - náš kľúčový bod pre rokovania o brexite, SPD píše, že akákoľvek dohoda o zavedení prechodného obdobia pre Britániu, po jej odchode z EÚ, by mala byť len krátkodobá a spojená s prísnymi podmienkami.Britské médiá začiatkom týždňa priniesli informáciu, že pre vládu v Londýne je prioritou obmedzenie migrácie aj za cenu tzv. tvrdého brexitu, teda straty prístupu na európsky trh. Premiérka Theresa Mayová na to reagovala vyhlásením, že neakceptuje výrazy ako mäkký a tvrdý brexit.Napriek jej slovám kurz britskej libry v pondelok (9.1.) prudko klesol. Trhy totiž dospeli k záveru, že Británia smeruje k tvrdému brexitu.Zdá sa však, že britskí voliči súhlasia s prioritami premiérky. Prieskum spoločnosti ORB ukázal, že 46 % Britov považuje obmedzenie migrácie za oveľa dôležitejšie ako voľný obchod s EÚ. Opačný názor malo 39 % opýtaných.Ani nemecká kancelárka Merkelová nemieni ustúpiť zo svojej pozície a v pondelok znova zopakovala, že Londýn si nemôže vyberať hrozienka z koláča, lebo by to malo fatálne následky pre celú EÚ.Investori v tejto situácii prestávajú hovoriť o tvrdom alebo mäkkom brexite. Namiesto toho začínajú uvažovať o riadenom alebo neriadenom odchode Spojeného kráľovstva z EÚ.Riadený brexit pritom znamená, že EÚ aj Británia nájdu spoločný záujem a dohodnú sa na prechodnom období, počas ktorého bude pokračovať ich vzájomná obchodná výmena bez ciel, kým nedosiahnu finálnu dohodu o obchode.Neriadený brexit zase znamená, že rokovania sa zvrtnú zlým smerom, budú veľmi nepríjemné a Británia niekedy v roku 2019 vystúpi z únie bez dohody. V tom prípade začnú platiť pravidlá Svetovej obchodnej organizácie o clách a banky v Londýne stratia prístup na trh v Európe.