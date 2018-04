Prioritou vlády bude zamestnanosť a znižovanie byrokracie

Ilustračné foto. Foto: TASR - Svätopluk Písecký Foto: TASR - Svätopluk Písecký

Bratislava 25. apríla (TASR) - Znižovanie nezamestnanosti, budovanie kapacít zariadení starostlivosti o deti do troch rokov, či zníženie administratívnej záťaže podnikateľov. Toto sú niektoré ciele, ktoré si na najbližšie dva roky stanovila vláda vo svojom Národnom programe reforiem. Materiál v stredu schválil kabinet Petra Pellegriniho (Smer-SD).Pre Slovensko zostávajú najväčšími výzvami zlepšenie kvality základného školstva, trh práce a kvalita zdravotnej starostlivosti. Vlani klesla miera nezamestnanosti na najnižšiu úroveň od vzniku Slovenska. Jej ďalší pokles by mali priniesť opatrenia zamerané najmä na znižovanie dlhodobej nezamestnanosti. Väčšia podpora bude zameraná aj na rekvalifikácie a vzdelávanie uchádzačov o zamestnanie. Vláda plánuje aj podporiť budovanie kapacít zariadení starostlivosti o deti do troch rokov, ktoré majú matkám uľahčiť návrat na trh práce.Rezort školstva bude zase realizovať opatrenia z revízie výdavkov na vzdelávanie.uvádza sa v programe. Zreformovať sa má aj akreditačná komisia, školy majú byť viac motivované zapájať sa do duálneho vzdelávania.V oblasti zdravotníctva sa postupne zavádza systém úhrad za diagnostickú skupinu. Centrálne obstarávanie by sa malo rozšíriť aj na oblasť nákladovo neefektívnych liekov.píše sa v programe reforiem.Vláda plánuje pokračovať aj v boji proti daňovým únikom, pozitívne by sa mal vyvíjať aj výber dane z pridanej hodnoty (DPH).uvádza sa v programe s tým, že sa zavedie aj elektronická fakturácia a elektronické registračné pokladnice prepojené online so systémami finančnej správy.píše sa vo vládnom programe.Viaceré opatrenia by mali priniesť zlepšenie fungovania verejnej správy. Posilniť sa majú na viacerých ministerstvách aj analytické kapacity.uvádza sa v programe. Rezort hospodárstva pripraví nový balíček opatrení, ktorý má znížiť byrokratickú záťaž podnikateľov a zjednodušiť podnikanie na Slovensku.V oblasti súdnictva má byť pozornosť zameraná na riešenie problému starých exekučných konaní.avizuje vláda v Programe reforiem.