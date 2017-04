Prioritou vlády v najbližšom období bude aj školstvo aj zdravotníctvo

Ilustračné foto. Foto: TASR/Branislav Račko Foto: TASR/Branislav Račko

Bratislava 26. apríla (TASR) - Znižovanie nezamestnanosti, budovanie zariadení pre deti do troch rokov, lepšie fungovanie verejnej správy či znižovanie záťaže podnikateľského prostredia. Toto sú ciele, ktoré si na najbližšie dva roky stanovila vláda vo svojom Národnom programe reforiem. Materiál dnes schválil kabinet Roberta Fica (Smer-SD).Vlani sa na Slovensku vytvorilo 54.000 pracovných miest, nezamestnanosť klesá a tvorba nových miest bude prioritou vlády aj v nasledujúcom období. "" uvádza sa v materiáli.Taktiež majú pribudnúť nové kapacity zariadení pre deti do troch rokov a flexibilnejšie by malo byť aj zamestnávanie matiek s deťmi. "" stanovila si vláda. K rastu zamestnanosti má prispieť aj príchod viacerých zahraničných investorov.Ako sa ďalej uvádza v programe, efektívnosť výberu daní dosahuje najlepšie výsledky od roku 2012.píše sa v programe.Pod zlepšenie efektívnosti verejných výdavkov sa má podpísať aj realizovaný projekt Hodnota za peniaze. Ďalšími prioritami vlády tak majú byť opatrenia na zlepšenie vedy, výskumu a inovácií. Efektívnosť výdavkov by sa mala zvýšiť aj v oblasti dopravy a zdravotníctva. "konštatuje sa v materiáli. Taktiež sa rozšíria a spresnia povinnosti verejných obchodných spoločností a má sa vytvoriť priestor pre zverejňovanie zmlúv samospráv na jednom mieste.Klesnúť má aj administratívna záťaž podnikateľského sektora. Prispieť k tomu má elektronizácia v oblasti platenia daní a vymáhania pohľadávok, ako aj optimalizácia pracovnej zdravotnej služby a služieb obchodného registra.Do programu sa dostalo aj zavedenie daňovej úľavy pri podpore bývania.," očakáva vláda.Zmeny sa majú uskutočniť aj v súdnictve, kde majú byť hromadné výberové konania pri obsadzovaní voľných miest sudcov na okresných súdoch. Zlepšiť sa má aj stav zdravotníctva. Od roku 2017 prechádzajú platby pre lôžkové zariadenia na systém úhrad za diagnostickú skupinu. Ako ďalej vyplýva z materiálu, má sa dobudovať aj sieť urgentných príjmov. Bude reorganizovaný systém pohotovostí a model kompetencií. Vláda si stanovila za cieľ posilniť aj transparentnosť a zavedú sa maximálne čakacie lehoty na ďalšie výkony aj v rámci ambulantnej starostlivosti.