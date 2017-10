Priority premiéra Abeho sú Severná Kórea a starnúce obyvateľstvo

Na archívnej snímke japonský premiér Šinzo Abe. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Tokio 23. októbra (TASR) - Japonský premiér Šinzó Abe, ktorého strana jasne zvíťazila v nedeľných predčasných parlamentných voľbách, sa zaviazal, že prioritne sa bude zaoberať vojenskou hrozbou zo strany Severnej Kórey a starnúcou a zmenšujúcou sa populáciou krajiny.Na pondelkovej povolebnej tlačovej konferencii uviedol, že bude presadzovaťs cieľom vyvíjať tlak na Severnú Kóreu, aby zastavila vývoj svojich rakiet a jadrových zbraní.Agentúra AP pripomína, že Abeho vládnuca koalícia zostáva po voľbách pri moci. Premiér poukázal navyplývajúcu z výsledkov volieb a poďakoval sa ľuďom za podporu stability a jeho vládnej politiky.V súvislosti s japonskými demografickými problémami prisľúbil prijatie komplexného balíka opatrení do konca roka. Malo by ísť o investície do vzdelania, zlepšenia produktivity a reformu dôchodkového systému.Japonské médiá v pondelok informovali, že Liberálnodemokratická strana (LDP) pravicovo-konzervatívneho premiéra Šinzóa Abeho získala spoločne so svojím menším koaličným partnerom - stranou Kómeitó - v dolnej komore parlamentu najmenej 312 z dovedna 465 kresiel. Majú tak dvojtretinovú väčšinu, ktorú zaručuje 310 poslancov, uvádza AP.