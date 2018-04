Prípad herca Kevina Spaceyho už rieši prokuratúra, bol obvinený zo sexuálneho obťažovania

Prípad z roku 1992

Na incident si nespomína

Kevin Spacey

LOS ANGELES 12. apríla (WebNoviny.sk) - Prokuratúra okresu Los Angeles prešetruje obvinenie zo sexuálneho napadnutia voči americkému hercovi Kevinovi Spaceymu.V stredu o tom informoval úrad losangeleského šerifa s tým, že vyšetrovanie prípadu, ktoré otvoril v decembri, odovzdal prokurátorom začiatkom apríla.Obvinenie sa týka incidentu s mužom, ktorý sa stal vo West Hollywoode v roku 1992. Bližšie detaily v tejto súvislosti úrad šerifa neposkytol. Spaceyho hovorkyňa situáciu odmietla komentovať.Podľa spravodajského portálu BBC zatiaľ nie je jasné, či sa v prípade spomínaného obvinenia uplatní premlčacia lehota na stíhanie za sexuálne napadnutie. V Kalifornii je takáto lehota obyčajne 10 rokov.Kontroverzia so sexuálnym obťažovaním sa okolo Spaceyho rozpútala vlani v októbri, keď ho obvinil herec Anthony Rapp, ktorý uviedol, že sa tak stalo ešte v rou 1986, keď mal 14 rokov. Rodák z New Jersey sa po tomto obvinení ospravedlnil a uviedol, že si na incident nespomína. Pri tejto príležitosti zároveň zverejnil, že je gej.Za uplynulé mesiace herca z prečinov sexuálneho charakteru obvinilo vyše 30 mužov. Obvineniam čelí napríklad aj v Spojenom kráľovstve, pričom polícia v Londýne vyšetruje tri prípady. Divadlo The Old Vic, v ktorom pôsobil ako umelecký riaditeľ, zase uviedlo, že dostalo 20 sťažností o jeho nevhodnom správaní sa.Obvinenia zo sexuálneho obťažovania viedli k ukončeniu spolupráce so Spaceym na viacerých projektoch. Medzi ne patrí napríklad seriál Dom z kariet (2013) či film Všetky prachy sveta (2017), v ktorom všetky jeho scény natočili znova s Christopherom Plummerom.Herec má na konte dve ceny americkej Akadémie filmových umení a vied. V kategórii Najlepší mužský herecký výkon vo vedľajšej úlohe ho ocenili za kriminálny triler Zvyčajní podozriví (1995) a v kategórii Najlepší mužský herecký výkon v hlavnej úlohe za drámu Americká krása (1999).Známy je aj z filmov Smrtiaca epidémia (1995), Sedem (1995), L. A. - Utajené skutočnosti (1997), Vyjednávač (1998), Svet podľa Prota (2001), Pobrežné správy (2001), Život Davida Galea (2003), Superman sa vracia (2006), Muži, čo čumia na kozy (2009), Šéfovia na zabitie (2011) alebo Šéfovia na zabitie 2 (2014).Od roku 2013 účinkoval v spomínanom seriáli Dom z kariet, vďaka ktorému získal v roku 2015 svoj prvý Zlatý glóbus a v rokoch 2015 a 2016 tiež dve Screen Actors Guild Awards. Za prínos britskému divadlu mu predvlani udelili špeciálnu divadelnú cenu Laurencea Oliviera. Informácie pochádzajú z webstránky www.bbc.com a archívu agentúry SITA.