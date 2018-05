Prípad muža, ktorý vyskočil z okna, vyšetruje inšpekcia rezortu vnútra

Ilustračná snímka. Foto: TASR František Iván Foto: TASR František Iván

Poprad 23. mája (TASR) - V súvislosti s utorkovým (22.5.) incidentom, pri ktorom z budovy Okresného riaditeľstva Policajného zboru (OR PZ) v Poprade vyskočil z okna zadržaný muž, začal vyšetrovateľ inšpekcie Ministerstva vnútra (MV) SR stíhanie vo veci trestného činu marenie úlohy verejným činiteľom. TASR to potvrdila hovorkyňa MV Andrea Dobiášová.Dodala, že 21-ročný muž vyskočil zo štvrtého poschodia budovy a v týchto dňoch pokračujú procesné úkony.doplnila hovorkyňa.Muž mal z okna vyskočiť počas eskorty, hovorkyňa Operačného strediska Záchrannej zdravotnej služby Alena Krčová v utorok uviedla, že ho s ťažkými zraneniami najprv previezli do nemocnice v Poprade a neskôr na vyššie pracovisko v Košiciach.