Prípad starostu Milana J., obvineného z korupcie, stále vyšetrujú

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 2. septembra (TASR) – Polícia zatiaľ neukončila vyšetrovanie prípadu korupcie starostu jednej z bratislavských mestských častí Milana J. Pre TASR to uviedol hovorca Prezídia Policajného zboru Martin Wäldl.povedal Wäldl pre TASR.Policajný prezident Tibor Gašpar v marci tohto roka informoval, že vyšetrovateľ obvinil tri fyzické osoby a jednu právnickú osobu z prečinu nepriamej korupcie, medzi nimi aj 44-ročného starostu jednej z bratislavských mestských častí Milana J.V prípade preukázania viny im hrozí trest odňatia slobody až do dvoch rokov.Podľa polície mal Milan J. ako sprostredkovateľ 27. januára tohto roka kontaktovať zamestnanca Okresného úradu v Bratislave, odboru starostlivosti o životné prostredie. V rozhovore mu mal prisľúbiť úplatok 5000 eur za to, aby vyhovel alebo zabezpečil vydanie súhlasného stanoviska tohto úradu k zhodnocovaniu odpadov mobilným zariadením jednou konkrétnou spoločnosťou.Ďalšie stretnutie sa malo uskutočniť 9. februára, na ktorom mal Milan J. opätovne zopakovať ponuku 5000-eurového úplatku pre zamestnanca, ak vyhovie bezproblémovému schváleniu agendy, ktorú predložila spoločnosť.Ide o prvý príklad, kedy polícia aplikovala inštitút trestnej zodpovednosti právnických osôb v oblasti boja proti korupcii a vzniesla obvinenie aj voči právnickej osobe.