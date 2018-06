Prípadu policajnej razie v osade Budulovská sa venuje špeciálny web

Rómska osada. Ilustračná snímka. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Bratislava 18. júna (TASR) – Chronológiu kauzy policajného zásahu v rómskej osade Budulovská pri Moldave nad Bodvou v roku 2013 bude pripomínať portál www.policajnarazia.sk. Koalícia mimovládnych organizácií (Equity, o.z., ERRC - Európske centrum pre práva Rómov, ETP Slovensko, Amnesty International Slovensko a CVEK) ju spúšťa pri 5. výročí tejto udalosti (19.6.) a chce ňou upozorniť na nespravodlivosť a pochybnosti vo vyšetrovaní razie, ako aj v prípade obžaloby zbitých obetí.uviedol mediálny zástupca aktivity Ján Glovičko.Pripomenul, že zapojené organizácie dlhodobo vyjadrujú nesúhlas so závermi vyšetrovania inšpekcie ministerstva vnútra, postupom súdu i obžalobami pre šiestich Rómov, ktorí sa mali dopustiť krivých výpovedí.prezentoval Glovičko zistenia mimovládnych organizácií. Poukázal tiež na to, že opodstatnenosť policajnej razie spochybnila aj verejná ochrankyňa práv, ktorá konštatovala porušenie základných slobôd pri razii.Voči záverom policajnej inšpekcie ministerstva vnútra, ktorá prípad uzatvorila s tým, že postup policajtov bol primeraný, sa poškodení bránili na súde. Po vyčerpaní všetkých opravných prostriedkov na Slovensku podalo ERRC v ich mene sťažnosť na Európskom súde pre ľudské práva (ESĽP) v Štrasburgu.Koalícia mimovládnych organizácii takisto sformulovala požiadavky na orgány štátu. Apelujú v nich na zastavenie konaní voči zbitým Rómom a Rómke, zriadenie nezávislého vyšetrovacieho orgánu, ktorý by vyšetroval sporné policajné postupy, taktiež kamerové záznamy pri všetkých zásahoch. Požiadavka sa týka aj toho, aby vrcholní predstavitelia silových zložiek vo svojich vyjadreniach a politikách nepoužívaliPolícia v osade Budulovská v Moldave nad Bodvou zasiahla v stredu 19. júna 2013. Akcia bola podľa Okresného riaditeľstva Policajného zboru Košice - okolie plánovaná a zameraná na pátranie po hľadaných osobách a veciach. Odmietla pritom, že by policajti konali brutálne.Podľa občianskeho združenia ETP Slovensko, ktoré v komunitnom centre v rómskej osade poskytuje sociálne služby, pri zásahu tzv. kukláčov došlo k zraneniam viacerých ľudí, vrátane detí. Polícia po zásahu predviedla na výsluch 15 osôb, dve osoby obvinila z útoku na verejného činiteľa.