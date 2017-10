Príplatok za nočnú prácu by mohol byť 50 % minimálnej hodinovej mzdy

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 15. októbra (TASR) - Príplatok za nočnú prácu by mohol byť na úrovni 50 % minimálnej hodinovej mzdy. Stúpnuť by tak mal zo súčasných 20 %. V dnešnej diskusnej relácii TA3 V Politike to avizoval štátny tajomník rezortu práce Branislav Ondruš.Podľa neho je potrebné zvyšovanie tohto príplatku, pretože Slovensko patrí medzi krajiny s najväčším podielom v noci pracujúcich zamestnancov v rámci krajín Európskej únie (EÚ).vyčíslil Ondruš.Mnohé odvetvia, ako napríklad pekári, totiž potrebujú ľudí motivovať vyššími mzdami, aby boli ochotní pracovať a vyučiť sa v tomto odbore.tvrdí Ondruš.Zároveň však pripustil, že je rozdiel, či ide o malú, alebo veľkú firmu.uviedol Ondruš.Opozičný poslanec Jozef Mihál (nezaradený) podporuje zavádzanie príplatkov za prácu počas nedele, ale aj zvyšovanie nočných príplatkov. Upozornil však na to, že mnohé firmy príplatky dávajú. "podotkol Mihál. Nie je preto podľa neho vylúčené, že zdražejú pekárenské výrobky, keďže práve pekári avizovali, že zavádzanie opatrení v oblasti príplatkov bude mať na nich negatívny vplyv.očakáva Mihál. Je ale zástancom toho, aby ľudia dostávali vyššie príplatky za prácu v noci, podporuje aj odbory vo firmách. V oblasti čistých príjmov, ale vláda robí podľa neho málo.adresoval v diskusii Ondrušovi Mihál.Štátny tajomník tieto tvrdenia odmieta.dodal Ondruš.