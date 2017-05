Pripojenosť ľudí na kanalizácie je na Slovensku podpriemerná

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Bratislava 26. mája (TASR) - Vybudované verejné kanalizácie by vedeli obslúžiť ešte viac ako 280.000 obyvateľov. Ukázala to revízia výdavkov na životné prostredie. Pripojenosť ľudí na kanalizácie je na Slovensku v medzinárodnom porovnaní podpriemerná, v roku 2015 dosiahla úroveň 65,2 percenta. Prístup k pitnej vode, bezpečnej sanite má takmer 100 percent obyvateľov.Na manažment odpadových vôd a zabezpečovania pitnej vody smerovalo od roku 2010 viac ako 1,2 miliardy eur. V priemere sa tak ročne vynaložilo asi 167 miliónov eur na vybudovanie vodovodov, kanalizácií a zlepšenie monitorovacích aktivít. Investície do infraštruktúry priniesli nárast podielu pripojeného obyvateľstva na verejný vodovod z 85 percent v roku 2007 na 88,27 percenta v roku 2015. Pripojenosť na verejnú kanalizáciu sa zvýšila z 54 percent na uvedených 65,2 percenta, uvádza sa v priebežnej správe z revízie.Podľa zákona sa na verejnú kanalizáciu musí pripojiť každý vlastník nehnuteľnosti, v ktorej vznikajú odpadové vody. Takúto povinnosť nemá, ak má povolenie na iný spôsob nakladania. Revízia ukázala, že viacerí obyvatelia sa tak napriek dostupnosti kanalizácie na ňu nepripojili. Rovnako, že viacerí si to z finančných dôvodov nemôžu dovoliť.Budovanie vodovodov a kanalizácií sa na Slovensku financovalo hlavne z eurofondov a štátneho rozpočtu. Iné alternatívy sa vo veľkých aglomeráciách využívajú v nízkej miere. Jednou z možností je napríklad financovanie prostredníctvom primeraného zahrnutia nákladov v platbe za dodanú pitnú vodu a odvedenú odpadovú vodu. Obce pod 2000 obyvateľov sú riešené iba čiastočne, majú podpriemernú pripojenosť a chýbajúce zdroje. Revízia tiež odhalila, že viac ako 18 miliónov eur z Environmentálneho fondu sa investovalo do projektov bez zatiaľ evidovaných výsledkov.Revízia výdavkov na životné prostredie je súčasťou vládneho projektu Hodnota za peniaze. Analytici by teraz do konca júna mali navrhnúť opatrenia, ktoré by priniesli efektívnejšie využívanie peňazí. Výdavky na túto oblasť predstavujú 0,6 percenta HDP, čo je porovnateľné s Českom, Maďarskom a Poľskom. Významnú časť tvoria eurofondy.