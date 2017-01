Pripomienky A. Kisku k jasličkovému zákonu výbor nepodporil

Ilustračné foto Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Bratislava 17. januára (TASR) - Pripomienky prezidenta Andreja Kisku k novele zákona o sociálnych službách, pre ktoré právnu normu vrátil do parlamentu, dnes Ústavnoprávny výbor Národnej rady (NR) SR nepodporil. Plénu odporučil schváliť právnu normu, ktorá je známa aj ako jasličkový zákon, v pôvodnom znení len s posunutím účinnosti.Kiska poslancom navrhuje vypustiť tie body, ktoré ustanovujú novú sociálnu službu zameranú na zosúlaďovanie pracovného života a rodinného života. Spôsob zavedenia tejto služby je podľa hlavy štátu neprimerane diskriminačný voči niektorým skupinám rodičov a detí. Podľa prezidenta je nevyhnutné vytvoriť dostatočný priestor a posúdiť túto problematiku nanovo a komplexne.Andrej Kiska považuje za pozitívne, že po dlhom období faktickej nečinnosti a nezáujmu zo strany štátu o vytváranie podmienok pre starostlivosť o deti do troch rokov bol pripravený zákon, ktorého ambíciou je takúto verejnú službu definovať a regulovať. "Schválený zákon je však prejavom obmedzeného pohľadu jedného rezortu na starostlivosť o deti v ranom detstve," zdôraznil.Prezident pripomína, že podľa schváleného zákona majú byť oprávnenými prijímateľmi len rodičia, respektíve zákonní zástupcovia, ktorí vykonávajú zárobkovú činnosť, alebo študujú dennou formou na strednej či vysokej škole. Podľa Kisku má toto obmedzenie pri zúženom chápaní služby štátu len ako sociálnej služby pre rodičov, ktorí pracujú alebo študujú, svoju vnútornú logiku." vysvetlila hlava štátu.Skutočnými a najdôležitejšími koncovými užívateľmi tejto služby by mali byť podľa Kisku samotné deti. Poukazuje, že Slovensko patrí v rámci OECD medzi najhoršie krajiny z hľadiska negatívneho vplyvu znevýhodneného prostredia na výsledky žiakov v škole a ich neskorší dospelý život. Účinným spôsobom, ako proti tomu zakročiť, je podľa Kisku včasný zásah poskytovaním komplexu sociálnych, vzdelávacích a iných služieb už v ranom detstve." uviedol prezident Kiska.Podľa jeho slov nemožno ignorovať ani problém dostupnosti zariadení, ako sú detské jasle.dodal Kiska.Novela má dať rodičom možnosť vybrať si z niekoľkých služieb starostlivosti o svoje deti. Ministerstvo práce chce právnou normou podporiť zosúlaďovanie rodinného a pracovného života. Po novom by tak mali byť "detské jasle" zadefinované ako sociálna služba. Novela upravuje poskytovanie starostlivosti o dieťa do troch rokov veku alebo do šiestich rokov veku, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, najmä v čase, keď rodič alebo iná osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti, chodí do zamestnania.