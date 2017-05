Pripomienky k školskej reforme sú prístupné na webe ministerstva

Na snímke minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan so žiakmi. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 4. mája (TASR) - Od dnešného dňa si môže odborná, ale aj široká verejnosť prezrieť zoznam všetkých doteraz zaslaných pripomienok k Národnému programu rozvoja výchovy a vzdelávania Učiace sa Slovensko. Zoznam je prístupný na webovej stránke ministerstva ako súčasť podstránky, prostredníctvom ktorej možno materiál ešte stále pripomienkovať. TASR informovalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR.Doteraz rezort zaevidoval viac ako 2700 podnetov. Pribúdajú aj ďalšie návrhy, buď zaslané v rámci pokračujúceho verejného pripomienkovania, alebo námety, ktoré vzišli z diskusií pri okrúhlych stoloch. "vysvetlilo ministerstvo.Zverejnenie zoznamu pripomienok podľa rezortu školstva predstavuje ďalšie opatrenie, ktorým sa ministerstvo v spolupráci s autormi návrhu snaží zapojiť do verejnej diskusie čo najširší okruh záujemcov a viesť diskusiu otvorene a ústretovo voči všetkým, ktorí majú záujem sa do nej zapojiť. Minulý týždeň bol navyše predĺžený termín konzultačného procesu až do 15. mája.