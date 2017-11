Príprava auto na zimu má byť komplexná

Ilustračné foto. Foto: Dropbox Ilustračné foto. Foto: Dropbox

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 2. novembra (TASR) - Zima je náročné obdobie na prevádzku auta. Aby bezpečne fungovalo aj v tomto období, treba ho na zimu včas pripraviť. Mnohí vodiči si myslia, že stačí iba vymeniť letné pneumatiky za zimné. Zima si však vyžaduje omnoho dôkladnejšiu prípravu."Dnešné automobily sú veľmi komplexné a taká by mala byť aj príprava auta na zimu. Mnohé úkony si zruční vodiči dokážu spraviť sami, no práve pre komplexnosť automobilu a 100-percentnú istotu vodičom odporúčam návštevu autorizovaného servisu. Iba ten garantuje komplexnú kontrolu a prípravu podľa najnovších smerníc a pokynov výrobcu," radí Róbert Hukel zo Škoda Auto Slovensko.Podľa neho srdcom auta je funkčný akumulátor. Zlý stav akumulátora dokáže narobiť najmä v zime veľké nepríjemnosti. Akumulátor sa totiž v chladných zimných mesiacoch nadmerne namáha, preto môže ľahko zradiť. Kontrola a premeranie, resp. výmena akumulátora za nový ušetrí nechcené problémy na ceste."Majiteľom starších automobilov odporúčam skontrolovať aj zapaľovaciu sústavu a sviečky. Oplatí sa mať v aute aj štartovacie káble. Neodporúčam auto roztláčať alebo rozťahovať, nakoľko sa tým môže zničiť katalyzátor," varuje Hukel.Zima prináša zhoršenie svetelných podmienok aj počas dňa. V tomto období roka je zásada „vidieť a byť videný“ ešte dôležitejšia. Preto je potrebné venovať pozornosť aj správne fungujúcemu osvetleniu automobilu.V zime dostávajú zabrať aj stierače, preto je dôležité preveriť ich funkčnosť. V autorizovanom servise najlepšie poradia, či sú stierače v dobrej kondícii a aký druh je pre predmetné auto vhodný. Samozrejmosťou je kontrola funkčnosti ostrekovacej sústavy a výmena letnej náplne ostrekovača za zimnú v odporúčanej koncentrácii. K výhľadu z auta na cestu pomôže aj dobre pracujúca klimatizácia, ktorá v zime pomáha redukovať zahmlievanie okien.Stále sú však základom pri príprave auta na zimu správne zimné pneumatiky. "Na Slovensku nie je v zákone striktne ustanovené, že vodič bežného osobného auta musí mať počas celej zimy na aute zimné pneumatiky. Zákon ale stanovuje, že na aute musia byť zimné pneumatiky, ak je na ceste snehová vrstva, ľad alebo námraza. V minulosti stačilo, že zimné pneumatiky boli osadené iba na hnanej náprave. Dnes to musí byť na všetkých nápravách," informuje vedúci servisu Mototechna Miloslav Knap. Podmienky pre ostatné kategórie vozidiel majú svoje špecifiká.Najvhodnejší čas na prezutie pneumatík je ten, keď sa priemerná denná teplota pohybuje na úrovni 7-8 °C. Pri týchto teplotách je jazda na letných pneumatikách nie príliš bezpečná. Strácajú svoje vlastnosti, akými sú najmä priľnavosť, a to dokonca aj na suchej ceste.Pri starších zimných pneumatikách si podľa Knapa treba dať pozor na 3 kľúčové faktory. Hĺbka dezénu staršej zimnej pneumatiky by nemala byť menšia ako odporúčané 4 mm a nesmie byť nerovnomerne opotrebovaná. Z hľadiska bezpečnosti sa odporúča nejazdiť na pneumatikách, ktoré sú síce v dobrom stave, ale sú staršie ako 4-5 rokov."Ak máte dve sady diskov aj s pneumatikami, výmenu zvládnete aj doma. Potrebujete k tomu iba kľúč, hever a trochu zručnosti. Nezabudnite si však nechať kolesá vyvážiť a urobiť geometriu. Nesprávne vyváženie sa môže prejavovať nepríjemnými vibráciami pri vyšších rýchlostiach, nesprávna geometria sa zasa môže podpísať na zhoršených jazdných vlastnostiach a v neposlednom rade aj na nerovnomernom opotrebovaní pneumatík," radí Knap.