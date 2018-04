Príprava bazénu na leto: S naším návodom to hravo zvládnete sami!

Jar znamená nielen práce v záhrade ale aj prípravu bazéna na novú sezónu. Uviesť bazén do prevádzky môžete pomocou odborníkov, no ide to aj svojpomocne. Sprevádzkovať bazénovú technológiu sa vám podarí vďaka našim tipom a cenným radám. Dajte si poradiť od ALBIXONU – najväčšieho bazénového špecialistu na trhu!

Najprv skontrolujte teplotu vody

Profesionáli tvrdia, že by mala mať minimálne 10 °C. Údržbu vody začínajte práve v čase, keď jej teplota dosahuje spomínané hodnoty, pretože práve vtedy sa v nej začínajú tvoriť riasy a baktérie. A ony sú ten pádny dôvod, prečo je potrebné začať s údržbou vody.

Vyberte špinu a dopustite vodu

Ak je váš bazén v stave, že na hladine sú len dilatačné plaváky a bazénová technika je odpojená, môžete začať. Plaváky alebo PET fľaše vyberte spolu s nečistotami, ktoré do bazénu navial vietor. Vetvy, listy, drobné halúzky, všetko musí von. Ak ste „upratali“, uzavrite na bazénovej technike ventily, dopustite vodu. Do bazénu môžete vrátiť aj čerpadlá a ostatnú techniku. Nezabudnite skontrolovať plastové uzávery.

Utesnenie techniky je mimoriadne dôležité

Nasleduje kontrola ventilov. Otvorte ich a uistite sa, že je technika zapojená a utesnená správne. Uniká z vášho bazénu voda? Vráťte sa o krok späť a opäť skontrolujte všetky ventily. Namontujte bazénovú technológiu ešte raz. Vyhnete sa komplikáciám, ktoré by mohli nastať v súvislosti s vytekaním vody z bazénu.

Kontrola filtrov je nutnosťou

Prepnite filter z šesťcestného ventilu do funkcie "Filtrácia". Ak ste tak už urobili, skontrolujte vlasový filter a skimmer. Mali by byť čisté, bez akejkoľvek špiny alebo nečistôt.

Pravidelná kontrola vám predĺži životnosť bazéna

Postupovali ste podľa nami uvedených krokov? Ak áno, teraz už môžete bez problémov zapnúť čerpadlo. Ste majiteľom protiprúdu? Nezabudnite skontrolovať tesnenie spojov a ovládacích prvkov. Technológie, spoje a ovládacie prvky by ste mali kontrolovať pravidelne. Len tak vydrží váš bazén dlho funkčný, bez potreby opráv.

Netrúfate si na prípravu bazéna? Spoľahnite sa na profesionálov z ALBIXONu , ktorí vám bazén radi sprevádzkujú!