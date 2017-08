Príprava je jedna vec, súťaž druhá, tvrdia slovanisti pred štartom KHL

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Predpokladaná zostava na zápas proti SKA Petrohrad (streda 18.30 h): Mazanec (Štěpánek) – Barker, Taimi, Švarný, Ebert, Voráček, Bačík, Kozák – Kašpar, Viedenský, Řepík – Smoleňák, Genoway, Buchtele – Sádecký, Ramstedt, Šťastný – Hrnka, Mikúš, Skalický - Hecl

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 22. augusta (TASR) - Slovan Bratislava, jediný slovenský zástupca v súťaži, odštartuje svoj šiesty rok v Kontinentálnej hokejovej lige (KHL) v stredu na ľade obhajcu titulu SKA Petrohrad. Z piatich predošlých účastí sa dvakrát dostal do play off, kde vždy vypadol v prvom kole. Aj tento rok chcú zverenci trénera Miloša Říhu preniknúť do vyraďovačky KHL.tvrdí bývalý tréner Spartaka Moskva, Atlantu Mytišči, SKA Petrohradu a Avangardu Omsk. Slovanu výsledkovo nevyšla príprava na ročník 2017/18. Z desiatich testovacích duelov vyhral len dva. Nikto z klubu však neúspešným rezultátom neprikladá veľký dôraz.povedal 58-ročný šéf striedačky.Po jeden a pol roku sa do kádra Bratislavčanov vrátil český reprezentant Lukáš Kašpar.povedal pre TASR krídelník s vyše tristo štartmi v KHL. Jeho český kolega z útoku Radek Smoleňák má podobný názor:Nový asistent Říhu je bývalý reprezentačný útočník Róbert Petrovický, ktorý v stredu zažije premiéru v pozícii trénera KHL:"Belasí" začali v júli prípravu s tromi päťkami a zostavu rozširujú priebežne.myslí si český stratég. V priebehu leta do tímu prišli Česi Michal Řepík a Marek Mazanec, Američan Nick Ebert, Fín Teemu Ramstedt a najnovšie dvojica Kanaďanov Colby Genoway a Cam Barker.dodal dvojnásobný víťaz slovenskej extraligy so Slovanom.Bratislavčania začnú ročník trojzápasom na ľade súperov. V stredu proti aktuálnemu šampiónovi KHL Petrohrad, v piatok na ľade v Jaroslavli a v nedeľu uzavrie výjazd na štadióne Dinamo Moskva. Pre zranenie bude v úvode chýbať dôležitý bek Michal Sersen. Ďalší významný obranca, ktorý bol dlho na maródke, Andrej Meszároš s tímom odlieta, ale nastúpiť by ešte nemal.tvrdí Říha a jeho kolega na striedačke Petrovický ho doplnil: