Príprava na Irmu. Floridu môže zasiahnuť najničivejší hurikán

Zákazníci vykupujú potraviny v miestnom supermarkete v americkom Hialeahu na Floride 6. septembra 2017. Obyvatelia Záveterných ostrovov v severovýchodnej časti Karibiku zavŕšili posledné prípravy na príchod hurikánu Irma, jedného z najsilnejších hurikánov v tejto oblasti za posledné desaťročia. Irma by mala ostrovy zasiahnuť v priebehu dnešného dňa. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 6. septembra (TASR) - Guvernér amerického štátu Florida Rick Scott varoval dnes obyvateľov, že približujúci sa hurikán Irma by mohol byť mohutnejší než dosiaľ najsilnejšia búrka, aká kedy udrela na tento štát.vyhlásil Scott, poukazujúc na prírodný živel, ktorý tam vyčíňal v auguste 1992. Andrew bol najničivejším hurikánom zaznamenaným na území USA až do príchodu hurikánu Katrina v roku 2005. Informuje o tom agentúra DPA.Scott zároveň vyzval, aby bol celý štát v pohotovosti, keďže smer postupu búrky je nejasný. Meteorológovia však predpovedajú, že Irma by mala v nedeľu zasiahnuť súostrovie Florida Keys ležiace juhozápadne od Floridy.Hurikán Irma sa dnes dostal do Karibského mora. Vietor s rýchlosťou 298 kilometrov za hodinu udrel na reťaz menších ostrovov smerom na Portoriko, Hispaniolu, Kubu, pričom jeho ďalší postup by mohol byť smerom k južnej časti Floridy. Ide o najsilnejší hurikán, aký zaznamenali v oblasti Atlantického oceánu za uplynulé desaťročie.Na ostrovoch Barbuda, Svätý Martin a Svätý Bartolomej hurikán Irma zničil budovy, vyvrátil stromy, spôsobil záplavy a vyradil z činnosti energetické zdroje. Tisíce obyvateľov karibských ostrovov museli evakuovať.