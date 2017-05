Príprava na kvalifikáciu MS:Kozák privítal v Šamoríne týchto 16 hráčov

Na archívnej snímke tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Ján Kozák. Foto: TASR/Pavol Neubauer Foto: TASR/Pavol Neubauer

Nominácia SR na kvalifikačný súboj MS 2018 v Litve (10. júna o 20.45 SELČ vo Vilniuse):



brankári: Matúš Kozáčik (FC Viktoria Plzeň), Martin Dúbravka (FC Slovan Liberec), Miloš Volešák (MŠK Žilina), Martin Polaček (Zaglebie Lubin)



obrancovia: Peter Pekarík (Hertha Berlín), Erik Sabo (Beitar Jeruzalem), Martin Škrtel (Fenerbahce Istanbul), Milan Škriniar (UC Sampdoria), Ján Ďurica (Trabzonspor AS), Kornel Saláta (ŠK Slovan Bratislava), Tomáš Hubočan (Olympique Marseille), Norbert Gyömbér (FC Terek Groznyj)



stredopoliari: Stanislav Lobotka (FC Nordsjalland), Filip Kiss (FK Haugesund), Patrik Hrošovský (FC Viktoria Plzeň), Ján Greguš (FC Kodaň), László Bénes (Borussia Mönchengladbach), Marek Hamšík (SSC Neapol), Ondrej Duda (Hertha Berlín), Róbert Mak (FC Zenit Petrohrad), Albert Rusnák (Real Salt Lake City), Vladimír Weiss (Al-Gharafa SC), Matúš Bero (Trabzonspor AS)



útočník: Michal Ďuriš (FK Orenburg)



najbližší program F-skupiny:



sobota 10. júna, 20.45 h:

Litva - SLOVENSKO /Vilnius/

Škótsko - Anglicko /Glasgow/

Slovinsko - Malta /Ľubľana/



tabuľka:

1. Anglicko 5 4 1 0 8:0 13

2. SLOVENSKO 5 3 0 2 10:3 9

3. Slovinsko 5 2 2 1 4:3 8

4. Škótsko 5 2 1 2 7:8 7

5. Litva 5 1 2 2 5:9 5

6. Malta 5 0 0 5 2:13 0

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Šamorín-Čilistov 31. mája (TASR) - Slovenskí futbalisti odštartovali v značnom predstihu prípravu na zápas kvalifikácie MS 2018 v Litve (sobota 10. júna o 20.45 SELČ vo Vilniuse), keď sa v stredu na poludnie zišli v kempe v Šamoríne-Čilistove. Multifunkčný areál x-bionic® sphere uprednostnili pred dôverne známym prostredím v Senci, kde sa národný tím schádzal uplynulých niekoľko rokov. Tréner Ján Kozák privítal 16 hráčov, ktorí pobudnú v kempe do 4. júna, potom dostanú krátke voľno a opäť sa už na "klasickom" zraze zídu v utorok 6. júna o 15.00 h v Žiline.povedala pre TASR hovorkyňa SFZ Monika Jurigová. Brankársku jednotku Viktorie Plzeň a slovenskej reprezentácie trápia zdravotné problémy a nad jeho štartom v Litve visí otáznik.Duel s Litvou sa hrá v nevďačnom termíne po skončení európskych ligových súťaží. Slováci sa budú musieť pred odchodom na letné dovolenky skoncentrovať na dôležitý kvalifikačný duel, ktorý absolvujú na umelej tráve vo Vilniuse. Aj z toho dôvodu záverečnú prípravu presmerovali do Žiliny, kde budú môcť trénovať na tomto povrchu. Víťazstvo na pôde piateho tímu tabuľky F-skupiny by ich udržalo na druhej priečke a dodalo náboj jesennému finišu kvalifikačných bojov o šampionát v Rusku.povedal pre TASR defenzívny univerzál Erik Sabo.Zdravotné problémy Kozáčika spôsobili, že v nominácii sú okrem neho ďalší traja gólmani - Martin Dúbravka, Miloš Volešák a Martin Polaček. V nominácii figuruje ako jediný klasický útočník Michal Ďuriš a až šesť hráčov z výberu do 21 rokov - Albert Rusnák, Matúš Bero, Milan Škriniar, Stanislav Lobotka, László Bénes a Ondrej Duda.