PRÍPRAVA NA ME: Slováci prehrali proti Fínom aj v druhom zápase

Na snímke tréner Andrej Kravárik počas tréningu slovenskej volejbalovej reprezentácie pred odletom na dva záverečné prípravné zápasy vo Fínsku pred majstrovstvami Európy v Poľsku. V Bratislave 16. augusta 2017. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

2. prípravný zápas:



Fínsko - SLOVENSKO 3:1 (22, -23, 23, 24)



Zápas trval: 110 minút, 900 divákov.



Fínsko: Helenius 11, Kaurto 11, Ropponen 8, Siltala 15, Siirilä 7, Tervaportti 0, liberá Kerminen a Pennanen (Porkka 1, Sinkkonen 4, Kratins 7, Haapakoski 0). Tréner: T. Sammelvuo.



SLOVENSKO: Zaťko 4, Lux 9, Prešinský 2, Mlynarčík 10, Paták 6, Krajčovič 12, liberá Kubš a Turis (Bencz 8, Ondrovič 6, M. Petráš 3, Chrtiansky 6, Končal 0). Tréner: A. Kravárik



Hlas po zápase:



Andrej Kravárik, tréner SR: "Bol to veľmi podobný zápas ako v piatok. V niektorých momentoch sme boli jasne lepší, vytvorili sme si náskok štyroch-piatich bodov, ale v koncovke sme to nedotiahli. Je to na veľkú škodu, pretože tento zápas sme si zaslúžili vyhrať. V každom prípade nás Fíni pred majstrovstvami Európy dobre preverili a odhalili naše nedostatky, ktoré musíme pred prvým zápasom s Českom odstrániť. Chlapcov chcem pochváliť za bojovný a obetavý výkon v oboch zápasoch, ale súper bol v určitých herných činnostiach lepší. Verím, že na majstrovstvách Európy podáme podobné výkony ako vo Fínsku. Máme dostatočne skúsené a dobre zohraté družstvo na to, aby sa nám podarilo v úvodnom zápase na šampionáte proti Česku uspieť."

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Sastamala 19. augusta (TASR) - Slovenskí volejbalisti prehrali aj v druhom prípravnom zápase vo fínskom meste Sastamala s domácou reprezentáciou 1:3. Sobotňajší duel bol veľmi tesný a o víťazovi rozhodli koncovky. Najviac bodujúcim hráčom Slovákov bol blokár Šimon Krajčovič (12 bodov), kapitán Emanuel Kohút nehral.Pre oba tímy to bol posledný zápas pred majstrovstvami Európy, ktoré sa v Poľsku začnú už vo štvrtok. Slováci sa predstavia v B-skupine v Štetíne postupne proti Česku, Taliansku a Nemecku. Víťaz skupiny postúpi do štvrťfinále, tímy na druhom a treťom mieste si zahrajú osemfinále a posledný na turnaji končí. Do dejiska ME odlietajú slovenskí volejbalisti v utorok.