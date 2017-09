Príprava NHL: Halák pomohol NY Islanders k víťazstvu nad Buffalom

Brankár New York Islanders Jaroslav Halá. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Výsledky:



Buffalo - NY Islanders 1:3

Montreal - Florida 3:1

Carolina - Washington 3:1

Detroit - Toronto 2:4

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 30. septembra (TASR) - Slovenský hokejový brankár Jaroslav Halák prispel k víťazstvu New Yorku Islanders v prípravnom zápase zámorskej NHL na ľade Buffala Sabres 3:1. Tridsaťdvaročný reprezentant kryl 20 z 21 striel súpera a mal 95,2% úspešnosť zákrokov.Útočník Tomáš Tatar bol pri prehre Detroitu na domácom klzisku s Torontom 2:4, do štatistík si pripísal jednu strelu na bránku, jednu "mínusku" a dve trestné minúty.