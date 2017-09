Príprava NHL: Jaroš s asistenciou, Halák s nulou, nastúpil i Studenič

Brankár New York Islanders Jaroslav Halák (vpravo). Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Výsledky:



Boston - Bruins 3:2, Buffalo - Carolina 2:3 pp, New Jersey - Washington 4:1, NY Rangers - NY Islanders 1:0 pp, Ottawa - Toronto 6:2 /Jaroš za domácich 0+1/, Winnipeg - Minnesota 2:3 pp a sn, Calgary - Edmonton 4:5, Edmonton - Calgary 5:2

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 19. septembra (TASR) - Slovenský hokejový obranca Christián Jaroš zaznamenal v noci na utorok asistenciu v prvom prípravnom zápase Ottawy Senators pred novou sezónou zámorskej NHL. Pomohol tak k triumfu nad Torontom 6:2. Dvadsaťjedenročný bek prihral na gól Hoffmana, ktorý zvýšil na 3:0. Okrem toho zaznamenal aj dve strely, jeden hit a blok a na ľade strávil 18:11 minút.Jaroslav Halák odohral v drese New Yorku Islanders dve tretiny a v mestskom derby vychytal všetkých 22 striel rivalov z Rangers, ktoré na neho smerovali. No aj tak sa netešil z triumfu, keďže "ostrovania" prehrali po predĺžení 0:1.povedal pre klubovú stránku Halák, ktorého vyhlásili za druhú hviezdu stretnutia.Premiérový štart zaznamenal Marian Studenič, ktorý bol pri triumfe New Jersey Devils nad Washingtonom Capitals 4:1. Osemnásťročný krídelník si zahral vo štvrtom útoku s Blakeom Colemanom a Nickom Lappinom. Ďalší slovenský útočník Marko Daňo hral za Winnipeg Jets pri prehre s Minnesotou Wild 2:3 po predĺžení a nájazdoch.