Prípravenosť na spracovanie volieb do VÚC preverila druhá skúška

Bratislava 18. októbra (TASR) - Druhá skúška spracovania výsledkov hlasovania v nadchádzajúcich voľbách do orgánov samosprávnych krajov (VÚC) sa v súlade so schváleným projektom uskutočnila na ôsmich krajských pracoviskách a ústredí Štatistického úradu Slovenskej republiky (ŠÚ SR). TASR o tom informoval hovorca ŠÚ SR Marián Jánošík.priblížil Jánošík.Na skúške sa podľa jeho slov zúčastnilo 594 zamestnancov krajských pracovísk a ústredia ŠÚ pri nasadení 286 počítačov.uviedol hovorca ŠÚ, ktorý informoval, že do termínu volieb do VÚC je naplánovaná ešte jedna skúška, ktorá sa uskutoční krátko pred voľbami s nasadením personálu a techniky v podmienkach reálneho spracovania volebných výsledkov na všetkých úrovniach.Jánošík ďalej uviedol, že na spracovanie výsledkov volieb do VÚC bude použitý Integrovaný volebný informačný systém (IVIS), ktorý bol úspešne aplikovaný vo všetkých typoch volieb.uzavrel hovorca ŠÚ, podľa ktorého dostali ponuku na priame spracovanie volebných výsledkov v IVIS-e všetky obce, mestá a mestské časti.Voľby do VÚC budú v sobotu 4. novembra. Predsedov a poslancov ôsmich samosprávnych krajov si budeme na Slovensku voliť piatykrát. Prvýkrát bude voľba predsedov krajov jednokolová, doteraz sa volili v dvoch kolách. Za predsedu bude zvolený kandidát, ktorý získa najviac platných hlasov.Tentoraz nebudú krajskí predsedovia a poslanci zvolení na štyri roky ako doteraz, ale na päť. Ide o jednorazové opatrenie, vďaka ktorému sa následne v roku 2022 budú voľby do VÚC konať v rovnakom čase ako samosprávne.