Pripravte si nervy: V Bratislave hlásia kolóny, nehody, zdržania

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 20. septembra (TASR) - V Bratislave komplikujú dopravu nehody. Vodiči musia na viacerých miestach rátať so zdržaním.Stella centrum informuje, že následky dopravných nehôd odstraňujú na zjazde z Prístavného mosta, v smere na Bajkalskú a na Slovnaftskej v smere do centra. Zelená vlna RTVS upozorňuje, že na výjazde z obchvatu na Galvaniho skončilo auto v priekope. Nehody hlási na výjazde z obchvatu na Vajnorský nadjazd, za mostom Lafranconi smerom do Petržalky, na Račianskej ulici smerom do centra a aj na Patrónke v smere do centra.So zhustenou premávkou musia vodiči v Bratislave podľa Stella centra počítať na Račianskej, Slovnaftskej, Svornosti, Ráztočnej a Hradskej v smere do centra. Rovnako aj na vjazde do Bratislavy v smere z diaľnice D2 zo Stupavy. Na Seneckej ceste pri Ivanke pri Dunaji v smere do hlavného mesta či na výjazde zo Senca a na obchvate pri Senci v smere na diaľnicu D1.