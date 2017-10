Pripravte si svojho tátoša na zimu čo najlepšie

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 10. októbra (TASR) - Pripraviť auto na zimné obdobie neznamená len výmenu letných pneumatík za zimné. Nemenej dôležité je správne nastavenie svetiel, vymenenie alebo doplnenie všetkých kvapalín a podobne.radí Jindřich Krejčí, riaditeľ spoločnosti ProfiAuto pre Českú republiku a Slovensko.Podľa neho pred zimnými mesiacmi by mal každý motorista v aute vymeniť, prípadne doplniť všetky kvapaliny.varuje Krejčí.Ďalšie kvapaliny, na ktoré by sa pri servise auta nemalo zabudnúť, sú brzdová kvapalina, chladiaca kvapalina a taktiež voda do ostrekovačov.Ako Krejčí zdôrazňuje, chladiaca a brzdová kvapalina by sa mala meniť každé dva roky. Bez výnimky. Nepravidelná výmena brzdovej kvapaliny môže mať katastrofálne následky. Nová chladiaca kvapalina by mala vydržať i v silných mrazoch.Neodmysliteľnou súčasťou zimnej výbavy auta by mali byť celoobvodové reťaze vhodné na konkrétne pneumatiky, elektrická inštalácia, škrabka na ľad, zmeták, lopata na sneh, pomocné štartovacie káble, rozmrazovač na zámky a sklo.