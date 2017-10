Prípravu nového zákona o rybárstve bude monitorovať osobitná komisia

Ilustračné foto Foto: TASR/Dano Veselský Foto: TASR/Dano Veselský

Žilina 21. októbra (TASR) – Proces medzirezortného pripomienkového konania k pripravovanému novému zákonu o rybárstve bude monitorovať osobitná komisia Slovenského rybárskeho zväzu (SRZ) a v prípade ataku zákona zorganizuje petíciu. Uzniesli sa na tom na sobotnom mimoriadnom zasadnutí členovia Rady SRZ.povedal pre TASR tajomník Rady SRZ Ľuboš Javor.Po zverejnení návrhu zákona na medzirezortnom pripomienkovom konaní odporučila podľa neho Rada SRZ štatutárnym zástupcom mestských a miestnych rybárskych organizácií adresovať pripomienky do piatich dní od zverejnenia Rade SRZ. Tá ich zapracuje do spoločného stanoviska, aby celé rybárske hnutie vystupovalo pod jednou hlavičkou.doplnil Javor.Ako dodal, Rada SRZ tiež prijala uznesenie, podľa ktorého sa dištancuje od vyhlásení a komentárov jednotlivcov voči postupom súvisiacim s procesom tvorby nového rybárskeho zákona. "Rada SRZ schválila uznesením súhlas s doterajším postupom štatutárnych zástupcov a zástupcov orgánov SRZ," doplnil rybársky tajomník.Rada SRZ je ústredným orgánom Slovenského rybárskeho zväzu a riadi činnosť zväzu a jeho organizačných zložiek v čase medzi konaním snemov, ktoré bývajú každé štyri roky. Má 34 členov - volených zástupcov rybárskych organizácií z celého Slovenska.Vlnu odporu v slovenskom rybárskom hnutí vyvolal pripravovaný nový zákon o rybárstve. V internom pripomienkovom konaní sa v ňom objavil paragraf umožňujúci štátu prideliť výkon rybárskeho práva aj Slovenskému vodohospodárskemu podniku (SVP) a Štátnej ochrane prírody (ŠOP). Podľa rybárov by to bol začiatok konca organizovaného rybárstva s viac ako 90-ročnou tradíciou. Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR považuje za nekorektné, že SRZ vyvíja tlak ešte predtým, ako prebehne medzirezortné pripomienkové konanie a k návrhu bude mať možnosť svoje pripomienky vyjadriť verejnosť vrátane SRZ.