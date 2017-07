Pripravujú sa akčné plány rozvoja pre okresy Košice-okolie a Gelnica

Ilustračné foto. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Košice 12. júla (TASR) – Príprava akčných plánov rozvoja sa začala dnes pre okres Košice-okolie a v utorok (11.7.) pre okres Gelnica. Stalo sa tak na úvodných stretnutiach zástupcov vlády, samospráv, podnikateľov, úradov práce, okresných úradov, škôl, mimovládnych organizácií a ďalších inštitúcií. Stretnutia, ktoré sa uskutočnili v Košiciach a Gelnici, nadväzujú na chystanú novelizáciu zákona o najmenej rozvinutých okresoch.Podľa predpokladov by do príslušného programu rozvoja mohlo v budúcom roku pribudnúť k súčasným 12 ďalších päť okresov s vysokou mierou nezamestnanosti, a to okrem Košíc-okolia a Gelnice aj okres Bardejov, Medzilaborce a Snina.uviedol pre TASR splnomocnenec vlády pre podporu najmenej rozvinutých okresov Anton Marcinčin. Prvé stretnutia pre ostatné tri okresy by sa podľa neho mali konať asi o dva týždne.V prípade okresu Košice-okolie by mal akčný plán podľa Marcinčina zobrať do úvahy silné postavenie pôdohospodárstva, k problémom pritom patrí nesúlad zamerania stredných odborných škôl s potrebami trhu práce. Témami v diskusiách boli aj problémy s pôdou, energetika, využitie geotermálnej energie, cestovný ruch, budovanie obecných podnikov či riešenie rómskej otázky.Rozvoju okresu Gelnica by mohlo pomôcť rozšírenie objemov spracovania tam vyťaženého dreva, problémom v oblasti je okrem iného opakujúce sa znečisťovanie priehrady Ružín cez jej prítoky. Témou stretnutia bolo aj strojárstvo v Prakovciach a výchova odborníkov v tomto priemyselnom odvetví.dodal Marcinčin.