Prípravy na výstavbu plavárne v Ružomberku sú v plnom prúde

Ružomberok 28. apríla (TASR) - Práce na výstavbe novej plavárne v Ružomberku pokračujú. V súčasnosti radnica pripravuje súťaž na architektonický návrh a spracovanie štúdie. Ide o jednu z najväčších investícií v doterajšej histórii ružomberskej samosprávy. TASR o tom informoval Michal Praženica, asistent primátora mesta."Na začiatku sme vykonali búracie práce. Odstránili sme všetky nadzemné aj podzemné stavebné konštrukcie. Rovnako bolo potrebné urobiť terénne úpravy. Ďalej sme zrealizovali odpojenie všetkých existujúcich sietí, po dohode s ich správcami. Vykonali sme polohopisné a výškopisné zameranie územia, rovnako ako geologický a hydrogeologický prieskum danej lokality," informoval vedúci oddelenia investícií na ružomberskom mestskom úrade Pavol Dobrodej.Spomínané aktivity si doposiaľ vyžiadali investíciu vo výške 60.000 eur. V súčasnosti magistrát pripravuje súťaž návrhov novej plavárne, na čo chce využiť finančné prostriedky z externých zdrojov. "Spracovateľ víťazného návrhu po vyhodnotení komisiou pripraví všetky stupne projektovej dokumentácie potrebnej pre vydanie územného rozhodnutia, ako aj stavebného povolenia," doplnil Dobrodej.Poslanci mestského zastupiteľstva sa ešte na sklonku uplynulého roka rozhodovali medzi rekonštrukciou starej plavárne za takmer dva milióny alebo výstavbou novej za približne tri milióny eur. Nová modernejšia plaváreň bude stáť vedľa zimného štadióna na pozemku s rozlohou približne 5000 štvorcových metrov. Do doby, kedy bude plaváreň na Lazinách skolaudovaná, môže verejnosť využívať starú plaváreň na Bystrickej ceste.Bazén novej plavárne by mal byť väčší so šiestimi plaveckými dráhami. Súčasťou výstavby by mal byť aj vznik menšieho wellness centra so saunami. Vedľa plavárne by zas mali vyrásť tenisové kurty. Celý proces prípravy a stavby je podľa Praženicu pomerne náročný, odvíja sa od mnohých faktorov a momentálne sa nedá presne povedať časový harmonogram. Zahájenie stavebných prác predpokladá v lete 2018.