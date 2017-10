Prípravy na zjazd čínskych komunistov sprevádza séria rôznych opatrení

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Peking 17. októbra (TASR) - Čínska metropola Peking sa pripravuje na 19. zjazd Komunistickej strany Číny, ktorý sa koná raz za päť rokov a je najdôležitejším podujatím v politickom živote Číny. Zjazd sa začne v stredu a potrvá do 28. októbra.Podľa agentúry AP sa očakáva, že čínsky prezident Si Ťin-pching po tom, ako sa zbavil svojich najväčších oponentov, si na zjazde za účasti 2287 delegátov posilní svoju už aj tak silnú pozíciu. Prednesie dokonca aj prejav k občanom a predstaví v ňom svoje vízie pre oblasť politiky a ekonomiky na najbližších päť rokov. Prejav budú vysielať televízie i rozhlasové stanice. Podľa AP v mnohých dedinách na čínskom vidieku ich bude vysielať verejný rozhlas. Agentúra Sinchua v tejto súvislosti uviedla, že aj takto je možné "zblíženie medzi Komunistickou stranou Číny a čínskym ľudom".Zjazd komunistickej strany sa síce ešte nezačal, ale už výrazne zasiahol do života Pekinčanov. Zavreté sú totiž tradičné trhy s ovocím a zeleninou, ako aj posilňovne. Reštaurácie a bary v okolí Námestia nebeského pokoja musia zostať tiež zatvorené. Materské školy dostali nariadenie odložiť výlety na neskôr, poznamenala AP.Všetky supermarkety majú zákaz predaja nožov, chemikálií a zábavnej pyrotechniky. V uliciach čínskej metropoly sa už objavilo 650.000 dobrovoľníkov, v uliciach sa pohybujú aj posilnené hliadky polície, ktoré robia náhodné kontroly občanov.Pre čínskych disidentov konanie zjazdu znamená "nútenú dovolenku", často na mieste vo veľkej vzdialenosti od Pekingu, uviedla AP.V provincii Sin-ťiang na severozápade Číny, kde žije prevažne moslimské obyvateľstvo, polícia nariadila majiteľom nožov s čepeľou dlhšou ako desať centimetrov, aby ich dali zaregistrovať pomocou QR kódu kvôli ľahšej identifikácii.Zjazd čínskych komunistov má dopad aj na oblasť turistického ruchu: zrušené sú všetky rezervácie ubytovacej služby Airbnb. Čínske úrady už koncom septembra upozornili, že Tibet bude od 18. do 28. októbra - teda v čase konania zjazdu komunistickej strany - uzavretý pre všetkých zahraničných návštevníkov.Na celom území krajiny koncom septembra zablokovali prístup ku komunikačnej aplikácii WhatsApp, ktorý bol posledným ešte dostupným produktom spoločnosti Facebook v Číne. Prístup na sociálnu sieť Facebook a jej službu Instagram je v Číne zablokovaný od roku 2009.