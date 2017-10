PRÍRODA PLAČE: Ochrana ohrozených druhov v Austrálii je nedostatočná

Šesť a pol mesačné mláďa koaly sedí na svojej matke. Foto: TAR/AP Foto: TAR/AP

Sydney 26. októbra (TASR) - Austrália patrí medzi krajiny, kde majú kriticky ohrozené živočíšne druhy najhoršie vyhliadky na prežitie. Vyplýva to z novej štúdie publikovanej v britskom vedeckom časopise Nature.Ten zaraďuje Austráliu medzi sedem krajín zodpovedných za stratu vyše polovice biodiverzity sveta. To znamená pretrvávajúce vyhýnanie druhov najmä dôsledkom vyklčovanie zeme, informovala vo štvrtok agentúra DPA.Predmetná štúdia pripisuje 60 percent straty biodiverzity sveta Austrálii, Číne, Indii, Indonézii, Malajzii, Papue-Novej Guinei a americkému štátu Havaj. Austrália má v tomto aspekte po Indonézii druhú najhoršiu starostlivosť o ohrozené druhy, tvrdí vedúci výskumného tímu Anthony Waldron.vyhlásil Waldron zo Singapurskej štátnej univerzity (NUS).Podľa tzv. červenej listiny Medzinárodnej únie na ochranu prírody a prírodných zdrojov (ICUN) je v Austrálii 86 kriticky ohrozených druhov vrátane ikonickej koaly.Biodiverzita sa však zlepšila v ďalších siedmich krajinách - Mauríciu, Seychelách, Fidži, Samoe, Tongu, Poľsku a Ukrajine. Výsledky v týchto krajinách indikujú, že investovanie do ochrany prírody prispieva k zníženiu straty biodiverzity.