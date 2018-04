Príslušenstvo na mobil do auta vám zjednoduší život a skvalitní jazdu

Často sú nám veľmi nápomocné aj pri šoférovaní. Aby bola naša jazda autom bezpečná, môžeme si zaobstarať rôzne príslušenstvo na mobil. Ako sa v ňom však zorientovať?

Prvoradé sú držiaky na mobil

Keď ste sa už rozhodli prispôsobiť sa tejto modernej dobe a chcete si zadovážiť držiak na mobil do auta, treba spomenúť, že na výber máte z viac možností. Existuje totiž magnetický držiak do auta a univerzálny držiak na mobil. Ten univerzálny viete pripevniť pomocou prísavky o predné sklo alebo palubnú dosku auta. Potom sú aj také, ktoré sa prichytávajú o ventilátor auta. Sú veľmi spoľahlivé, vyrobené z kvalitného plastu, vhodné pre všetky typy telefónov. Výborne telefón uchytia a vy sa nemusíte báť, že vám počas šoférovania vykĺzne a spadne, prípadne kvôli tomu malému vyrušeniu ešte aj spôsobíte dopravnú nehodu. Sú cenovo dostupné – tie najlacnejšie už kúpite od šesť eur. O pár eur je drahší magnetický držiak na mobil do auta, avšak pôsobí modernejším dojmom, nezaberá toľko miesta, je veľmi nenápadný a praktický. Dostupný v rôznych farebných prevedeniach, v kombinácii hliník-magnet-plast. Funguje na báze magnetu, jeden je umiestnený na vašom mobilnom telefóne a jeho druhý pól je zachytený napríklad o ventilátor alebo o palubnú dosku. Môžete si byť istí, že ani pri prudkom zabrzdení vás tento držiak nesklame a váš telefón ostane pevne na určenom mieste.

V aute nesmie chýbať ani nabíjačka na mobil

Častým používaním nášho mobilného telefónu sa nám stáva, že si ho niekedy nestihneme nabiť, čo nám môže spôsobiť veľa zbytočných nepríjemností. Nikdy predsa nevieme, čo sa na cestách môže prihodiť a kedy budeme potrebovať súrne zavolať pomoc v prípade núdze. Výborné riešenie nám ponúka autonabíjačka na mobil. Jej cena sa pohybuje už okolo desať eur a „zachráni“ vás nejedenkrát. Princíp fungovania je veľmi jednoduchý, kábel jednoducho zastrčíte na svoje miesto a hotovo. Autonabíjačka na mobil má dva výstupy a jeden vstup, s dvojitým rozhraním USB. Takisto sa môžete rozhodnúť aj pre tie bezdrôtové, ktoré sú oveľa praktickejšie, a tak si svoj telefón nabijete kdekoľvek a kedykoľvek. Aj na cestách.