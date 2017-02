Príslušníci Frontexu posilnili ochranu grécko-macedónských hraníc

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Solún 2. februára (TASR) - Skupina príslušníkov pohraničnej agentúry Frontex začala hliadkovať na grécko-macedónskych hraniciach, aby pomohla zamedziť prílevu nelegálnych imigrantov.Osemčlenný tím Frontexu bude vykonávať hliadky spoločne s gréckymi kolegami, informovali dnes grécke úrady. Úradníci Frontexu doteraz pôsobili v severnom Grécku iba pri registrácii migrantov.V Grécku uviazlo po zatvorení tzv. balkánskej trasy viac než 62.000 migrantov, ktorí dúfajú, že sa im podarí dostať do iných krajín Európskej únie.Nasadenie príslušníkov Frontexu pri ochrane grécko-macedónskych hraníc avizoval už v decembri nemecký týždenník Der Spiegel. Misia Frontexu by podľa magazínu mala mať okolo 60 členov, z ktorých približne polovicu poskytne Nemecko.Príslušníci tejto agentúry by podľa nemeckého týždenníka mohli byť rozmiestnení aj grécko-albánskych hraniciach.