Príslušníci ozbrojených síl by mali v Iraku zabezpečiť najmä výcvik

Bratislava 4. októbra (TASR) – Slovenskí príslušníci ozbrojených síl, ktorí by mali byť vyslaní do Iraku, zabezpečia iba výcvikové úlohy. Zdôraznil to po rokovaní vlády minister obrany Peter Gajdoš (nominant SNS).Rotácia vojakov by podľa ministra mala byť po 12 mesiacoch od 30. októbra.spresnil minister. Približne 15 príslušníkov by malo byť špeciálnych, ženistov a okolo desať príslušníkov by malo byť technicky nápomocných pri výcviku inštruktorov.Vláda dnes schválila návrh, podľa ktorého by Slovensko malo vyslať do Iraku najviac 25 príslušníkov Ozbrojených síl SR na plnenie úloh NATO (Training Capability Building –Iraq – NTCB-I). Premiér Robert Fico (Smer-SD) ho má následne predložiť Národnej rade SR.Severoatlantická aliancia pôsobí v Iraku na základe žiadosti irackej vlády a následného rozhodnutia Varšavského summitu NATO z roku 2016, a to od januára 2017 v rámci nebojovej aktivity NATO. Cieľom tejto aktivity je poskytovať poradenstvo a výcvik irackému vojenskému personálu. Na podporu aktivít v Irackej republike pôsobí v Bagdade tím NATO.Výcvikovo-poradenské činnosti uskutočňujú tímy inštruktorov jednotlivých členských krajín NATO, ktorí zabezpečujú realizáciu špecifického asistenčného balíka na budovanie obranných kapacít Irackej republiky. Prvé výcvikovo-poradenské aktivity, najmä v oblasti boja proti nástražným výbušným systémom, ktoré sú spolu s odmínovaním jednou z priorít, sa začali vo februári tohto roka. Iracká strana prejavuje tiež záujem o výcvik pri údržbe sovietskej techniky v jej vlastníctve.