Príslušníci tajných služieb údajne zabili pôvodcu útokov v Teheráne

Telo teroristu (v pozadí vľavo) leží na zemi 7. júna 2017 v Teheráne. Foto: FOTO TASR/AP Foto: FOTO TASR/AP

Teherán 11. júna (TASR) - Agenti iránskej tajnej služby údajne zabili strojcu stredajších teroristických útokov v Teheráne, pri ktorých zahynulo 17 ľudí. Informovala o tom dnes agentúra AP.Minister pre tajné služby a národnú bezpečnosť Mahmúd Aláví podľa iránskej štátnej tlačovej agentúry IRNA uviedol, že muž, ktorý útoky naplánoval, bezprostredne po ich uskutočnení opustil Irán a odcestoval do susedného štátu. Agenti iránskej tajnej služby a spriatelených tajných služieb ho však "poslali do pekla". Podrobnejšie informácie o prípade Aláví neposkytol.Terčom dvoch stredajších teroristických útokov sa stali iránsky parlament a mauzóleum vodcu iránskej revolúcie ajatolláha Rúholláha Chomejního. Útoky, ku ktorým sa prihlásila skupina Islamský štát, si vyžiadali okrem obetí na životoch aj vyše 40 zranených.Ministerstvo pre tajné služby a národnú bezpečnosť vo štvrtok potvrdilo, že päť z mužov, ktorí útoky v Teheráne podnikli, bojovalo v radoch IS. Všetci podľa ministerstva opustili Irán a išli bojovať za IS do irackého mesta Mósul, ako aj do sýrskej Rakky, faktického hlavného mesta IS.