Prísnejšie podmienky bánk pre hypotéky dopyt po bytoch neutlmili

Ilustračné foto. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Bratislava 28. júla (TASR) – Dopyt po nehnuteľnostiach v Bratislave je stále vysoký, neutlmili ho ani sprísnené podmienky bánk pre získanie hypotekárnych úverov od marca. TASR to potvrdili viaceré realitné kancelárie. Ceny domov a bytov naďalej rastú, no už miernejším tempom ako pred niekoľkými mesiacmi.Nízke úrokové sadzby hypoték na prelome tohto a minulého roka podporili nákup nehnuteľností, a tým aj výrazný rast ich cien.domnieva sa manažérka pobočky HALO reality Bratislava Katarína Paršová.Ako dodala, dokončených bytov v novostavbách nie je stále dostatok a nie každý môže alebo chce čakať na nové bývanie, čo v tejto dobe zapríčinilo vysoké ceny starších nehnuteľností.priblížila Paršová.Aj podľa Michala Krížika z bratislavskej kancelárie RE/MAX Right Way je trh s rezidenčnými nehnuteľnosťami stále vo veľmi dobrej kondícii.vysvetlil. V najbližších mesiacoch očakáva ustálenie trhu.Emil Barbuščák z Directreal Slovensko potvrdil, že v posledných mesiacoch sledujú spomaľovanie medzimesačného nárastu cien nehnuteľností.zhodnotil.