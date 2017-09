Príspevky účastníkom národného odboja za oslobodenie by mali stúpnúť

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 13. septembra (TASR) - Účastníci národného boja za oslobodenie a vdovy a vdovci po týchto osobách by mali dostávať vyššie príspevky. V novele zákona o poskytovaní príspevku účastníkom národného boja za oslobodenie a vdovám a vdovcom po týchto osobách to navrhujú poslanci Národnej rady SR za SNS Anton Hrnko, Jaroslav Paška a Tibor Bernaťák a poslanec Smeru-SD Dušan Čaplovič. Snemovňa o právnej norme rokovala v závere siedmeho dňa 19. schôdze.Pôvodný návrh novely by sa mal ešte upraviť. Hrnko chce svojím pozmeňujúcim návrhom zvýšiť príspevok priamym účastníkom boja za oslobodenie na 70 eur mesačne a to nie postupne, ako bolo pôvodne v pláne, ale naraz, dňom nadobudnutia účinnosti zákona.doplnil v pléne Hrnko. Vdovy a vdovci po účastníkoch národného odboja za oslobodenie by mali od 1. januára 2019 dostávať 35 eur mesačne.Právnu normu poslanci predložili s cieľom zlepšiť finančnú situáciu účastníkov národného boja za oslobodenie a vdov a vdovcov po týchto osobách. "vysvetľujú predkladatelia.Poslanci sa do lavíc vrátia vo štvrtok (14.9.), čakajú ich ďalšie neprerokované body. Hlasovať budú len o 11.00 h, podvečer už nie. Rozhodnúť by mali o zmenách vo verejnom obstarávaní a hovoriť majú aj o nových štátnych cenách.