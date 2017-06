Príspevky účastníkom odboja za oslobodenie by mali stúpnuť

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 14. júna (TASR) - Účastníci národného boja za oslobodenie a vdovy a vdovci po týchto osobách by mali dostávať vyššie príspevky. V novele zákona o poskytovaní príspevku účastníkom národného boja za oslobodenie a vdovám a vdovcom po týchto osobách to navrhujú poslanci Národnej rady SR za SNS Anton Hrnko, Jaroslav Paška a Tibor Bernaťák a poslanec Smeru-SD Dušan Čaplovič. Parlament posunul dnes právnu normu do druhého čítania.Súčasný príspevok k dôchodku by sa podľa návrhu mal účastníkom národného boja za oslobodenie zvýšiť od 1. novembra o sumu 20 eur mesačne, teda na sumu 40 eur mesačne. Vdovy a vdovci po týchto osobách by mali dostávať o 10 eur mesačne viac, teda 20 eur mesačne. Od 1. januára 2019 by účastníci národného odboja za oslobodenie mali dostávať 70 eur mesačne a vdovy a vdovci po týchto osobách 35 eur mesačne.Právnu normu poslanci predložili s cieľom zlepšiť finančnú situáciu účastníkov národného boja za oslobodenie a vdov a vdovcov po týchto osobách. "Vzhľadom na zásluhy, ako aj vzhľadom na závažné zdravotné a sociálne problémy, ktoré vyplývajú z ich vyššieho veku, je žiaduce zvýšiť ich dávky sociálneho zabezpečenia z dôvodu, že tieto dávky boli priznané už pred dlhším obdobím a nedosahujú dostatočnú úroveň," vysvetľujú predkladatelia.