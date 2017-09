Príspevok k rodinným prídavkom na začiatku školského roka nebude

Ilustračné foto Foto: TASR/Martin Palkovič Foto: TASR/Martin Palkovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 19. septembra (TASR) - Parlament odmietol štyri novely zákonov z dielne hnutia Sme rodina. Poslanci napríklad navrhovali zaviesť príspevok k rodinným prídavkom na začiatku školského roka, ako aj rozšírenie možnosti poberania príspevku za osobnú asistenciu aj pre členov rodiny. Treťou novelou zákona o dani z príjmov chceli upraviť daňové zaťaženie podnikateľov a monopolov.Prvú novelu zákona o prídavku na dieťa predkladali poslanci s cieľom zlepšiť rozpočty rodín. Vyčíslili, že výdavky rodín na školákov spojené so začiatkom školského roka, sa približujú k sume až 450 eur.zdôvodnila návrh poslankyňa Petra Krištúfková. Hnutie preto navrhovalo zavedenie príspevku k rodinným prídavkom, ktorý by bol vyplácaný vždy v septembri vo výške 25 eur a mal slúžiť aspoň sčasti na pokrytie zvýšených výdavkov.V novele zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného poistenia navrhovalo hnutie rozšíriť možnosť poberania príspevku za osobnú asistenciu aj pre členov tzv. širšej rodiny.Parlament odmietol aj novelu zákona o dani z príjmov. Hnutie chcelo zaviesť rovnú daň vo výške 19 % pre právnické osoby - podnikateľov, 33-% daň pre oblasť poisťovníctva a zaisťovníctva, verejného zdravotného poistenia, elektronických komunikácií, farmácie, verejných vodovodov a verejných kanalizácií, leteckej dopravy, poskytovania zdravotnej starostlivosti, banky alebo pobočky zahraničných bánk a 50-% daň pre výrobcov energetiky a prevádzkovateľov mýta na Slovensku.Opätovne hnutie neuspelo ani s návrhom novely Občianskeho zákonníka, ktorú do parlamentu predložilo už po druhý raz. Podmienky záložného práva, ktoré súvisia s dobrovoľnými dražbami, sa tak upravovať nebudú. Právnou normou chceli dosiahnuť väčšiu ochranu spotrebiteľov pred záložnými veriteľmi v dobrovoľných dražbách. Novela mala prikázať veriteľovi a dražobnej spoločnosti, že nehnuteľnosť môžu predať v dobrovoľnej dražbe iba v prípade, ak je pohľadávka potvrdená súdom. Ten by musel pred dražbou nehnuteľnosti preskúmať pohľadávku, či je vôbec oprávnená a v akej výške. Prípustná mala byť aj notárska zápisnica, v ktorej dlžník a záložca vyhlásia, že súhlasia s vykonateľnosťou pohľadávky.