Príspevok na podporu mobility je poskytovaný najviac šesť mesiacov

Bratislava 6. mája (TASR) – Vládna strana Smer-SD chce viac podporovať ľudí, ktorí sa rozhodnú presťahovať za prácou do iného regiónu. Dôvodom sú regionálne rozdiely, ale aj nedostatok pracovníkov. V súčasnosti sa ľudia môžu uchádzať o príspevok na podporu mobility, ktoré poskytujú úrady práce.Podľa ústredia práce je súčasný príspevok na podporu mobility komplexnejší, ako bol príspevok na presťahovanie sa za prácou v minulosti.vyčíslila riaditeľka kancelárie generálneho riaditeľa ústredia práce Jana Lukáčová.Požiadať oň môže uchádzač o zamestnanie, ktorý bol vedený v evidencii úradu práce najmenej tri mesiace a vyradený bol preto, že si našiel prácu. Avšak musí pracovať na riadnu zmluvu, nie na dohodu. Miesto nového trvalého alebo prechodného pobytu musí byť vzdialené 70 kilometrov od toho pôvodného.priblížila Lukáčová.Príspevok je poskytovaný najviac počas šiestich mesiacov. "" doplnila Lukáčová. Mesačná výška príspevku je 80 % zo sumy preukázaných mesačných výdavkov, ktoré súvisia s bývaním. Najvyššia suma je však 250 eur.Detaily ďalšej podpory mobility zamestnancov Smer-SD zatiaľ neuviedol. Zmeny by sa mali uskutočniť v zákone o službách zamestnanosti. "uviedol hovorca rezortu práce Michal Stuška.Dôvodom na zmeny je zvýšiť ochotu ľudí cestovať za prácou.priblížil Stuška.Rezort práce je pritom presvedčený, že o ľudí by mali zabojovať aj samotní zamestnávatelia. "podotkol Stuška.Pripomenul tiež, že rezort práce už v oblasti podpory mobility realizoval zmeny prostredníctvom dvoch noviel zákonov. "" dodal Stuška.