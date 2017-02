Príspevok na zateplenie rodinného domu stúpne maximáne na 8500 eur

Ilustračné foto. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 1. februára (TASR) – Na zateplenie rodinného domu bude po novom možné získať vyšší príspevok od štátu ako vlani. Vyplýva to z novely zákona o energetickej hospodárnosti budov z dielne Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR, ktorú dnes schválila vláda. Maximálna dotácia stúpne z doterajších 6500 na 8500 eur.Rezort v predkladacej správe pripomína, že vláda sa vo svojom programovom vyhlásení zaviazala pokračovať v programe zatepľovania stavieb a administratívne ho zjednodušiť.“ uvádza ministerstvo.Doteraz mohol štát poskytnúť príspevok do výšky 30 % oprávnených a uhradených nákladov, najviac v sume 6000 eur v závislosti od dosiahnutých tepelnoizolačných schopností konštrukcií a hodnoty potreby tepla na vykurovanie.Podľa aktuálneho návrhu by sa mala táto hranica zvýšiť na 40 % nákladov, a to až do sumy 8000 eur. Ďalších 500 eur bude naďalej možné dostať ako kompenzáciu nákladov za vypracovanie projektovej dokumentácie zateplenia a energetického certifikátu. Maximálna výška príspevku tak bude môcť dosiahnuť 8500 eur.“ priblížil rezort výstavby.Zároveň zdôraznil, že prijatím novely nevzniknú nové požiadavky na rozpočet verejnej správy, keďže ide o finančné prostriedky rozpočtované v rámci existujúceho Programu rozvoja bývania.Novinkou je tiež to, že ministerstvo bude na svojom webovom sídle zverejňovať zoznam podporených rodinných domov.“ konštatovalo. Novela by mala nadobudnúť účinnosť 1. júna 2017.Minulý rok boli vyhlásené dve výzvy na predkladanie žiadostí o príspevok. MDV v rámci nich doteraz poskytlo 17 príspevkov v celkovej výške 73.552 eur a 79 žiadateľom zarezervovalo príspevok v celkovej sume 507.000 eur na obdobie jedného roka od vydania rozhodnutia, počas ktorého zateplia svoje rodinné domy. Vyhlásenie tretej výzvy je plánované na druhý štvrťrok 2017.