Prisťahovalci a ich rodiny budú dnes protestovať tak, že zostanú doma

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Filadelfia 16. februára (TASR) - Organizátori v mestách po celých Spojených štátoch presviedčajú prisťahovalcov, aby dnes vynechali vyučovanie, nešli do práce a nenakupovali a takto ukázali obyvateľom krajiny, akí sú dôležití pre ekonomiku Ameriky i jej životný štýl.Akciaje naplánovaná v mnohých mestách, vrátane Filadelfie, Washingtonu, Bostonu či texaského Austinu.Protest je reakciou na prezidenta Donalda Trumpa a jeho mesiac trvajúce pôsobenie v Bielom dome. Republikánsky prezident sa zaviazal, že zintenzívni deportácie prisťahovalcov žijúcich v krajine ilegálne, postaví múr na hranici s Mexikom a zakáže ľuďom zo siedmich prevažne moslimských štátov vstup na územie USA. Trump totiž pripisuje vysokú nezamestnanosť aj prisťahovalectvu.Zamestnávatelia a inštitúcie v niektorých veľkomestách už v stredu vyjadrili solidaritu so zamestnancami-prisťahovalcami. Majiteľ reštaurácie vo Washingtone John Andrade vyhlásil, že dnes svoj podnik zatvorí. Do akcie sa plánuje zapojiť i David Suro, majiteľ reštaurácie Tequilas vo Filadelfii a zároveň mexický prisťahovalec.Davisovo múzeum na univerzite Wellesley College v štáte Massachusetts oznámilo, že zakryje všetky umelecké diela darované múzeu v týchto dňoch.Organizátori vo Filadelfii očakávajú, že protestu sa zúčastnia stovky zamestnancov a rodín.uviedla Erika Almironová, výkonná riaditeľka neziskovej organizácie Juntos, ktorá pracuje s prisťahovalcami z Latinskej Ameriky.Starosta Filadelfie Jim Kenney patrí k tým lídrom viacerých miest v USA, ktorí sa zaviazali, že ich mestá budú naďalej pre imigrantov, a odmietli pomáhať federálnym úradom s deportáciami.Mnoho ľudí, ktorí sa rozhodnú dnes nejsť do práce, nedostane pre absenciu mzdu. Avšak výzvy na sociálnych sieťach ich povzbudzujú k účasti na proteste, pretože táto záležitosť je hodná obete.