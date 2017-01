Prisťahovalci budú mať pozitívny vplyv na HDP, tvrdí nemecká štúdia

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kolín nad Rýnom 15. januára (TASR) - Súčasný príliv migrantov do Nemecka bude mať pozitívny vplyv na rast jeho hrubého domáceho produktu (HDP). Konštatuje to štúdia Ústavu pre nemecké hospodárstvo (IW) v Kolíne nad Rýnom, ktorú má k dispozícii DPA.Podľa výpočtov IW by mal HDP krajiny do roku 2020 vďaka novým pracovným silám vzrásť o 90 miliárd eur. V tomto roku by mal stúpnuť asi o 0,4 %. Efekt sa do roku 2020 zvýši takmer na 1 % HDP ročne za predpokladu, že sa prisťahovalci čo najskôr zaradia do produktívnej činnosti.