Prístup k prístavu v Antverpách zablokovala uviaznutá loď

Antverpy/Rotterdam 14. augusta (TASR) - Kontajnerová loď spoločnosti China Shipping Line registrovanej v Hongkongu dnes po technickej poruche uviazla na plytčine v ústí rieky Šelda a čiastočne zablokovala prístup k prístavu v Antverpách.Plavidlo dlhé 366 metrov smerovalo ráno do nemeckého Hamburgu, keď ho postihla technická porucha, informovali holandské médiá.Menšie lode sa dostali do spomínaného prístavu napriek havárii plavidla, pre tie s dĺžkou do 200 metrov sa cesta uvoľnila až v popoludňajších hodinách. Dianie prilákalo do okolia miesta havárie množstvo zvedavcov.